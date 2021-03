Une nouvelle exoplanète pourrait être une «  pierre de Rosette  » pour les études sur les atmosphères extraterrestres

Un monde extraterrestre nouvellement découvert pourrait aider les astronomes à mieux comprendre les atmosphères des planètes rocheuses.

Le nouveau exoplanète , Gliese 486 b, entoure une étoile naine rouge sombre à seulement 26 années-lumière de la Terre et est environ 1,3 fois plus grande et 2,8 fois plus massive que notre planète d’origine, selon une nouvelle étude.

Gliese 486 b fouette autour de son étoile hôte une fois tous les 1,47 jour terrestre et traverse le visage de cette étoile de notre point de vue. Gliese 486 b est donc le troisième monde extraterrestre « en transit » le plus proche connu – et le plus proche qui orbite autour d’un nain rouge avec une masse mesurée. (L’étoile Gliese 486 est environ 30% aussi massive que notre soleil.)

En outre, l’équipe de découverte a déterminé que Gliese 486 b avait une température de surface probable d’environ 800 degrés Fahrenheit (430 degrés Celsius) – probablement assez froide pour supporter une atmosphère, et assez chaude pour que cette atmosphère puisse être étudiée de loin.

Cette combinaison «de caractéristiques physiques et orbitales de Gliese 486 b en fait la« pierre de Rosette »pour les enquêtes atmosphériques sur les exoplanètes rocheuses», a déclaré l’auteur principal de l’étude Trifon Trifonov, de l’Institut Max Planck pour l’astronomie à Heidelberg, en Allemagne, à 45secondes.fr via e-mail. (Le pierre de Rosette , qui a été découvert en 1799, a permis aux archéologues de traduire pour la première fois des hiéroglyphes égyptiens.)

Trifonov et ses collègues ont repéré Gliese 486 b à l’aide du spectrographe CARMENES, installé sur le télescope de 3,5 mètres de l’observatoire de Calar Alto en Espagne.

CARMENES trouve des planètes via la méthode de la « vitesse radiale », remarquant de légères oscillations dans le mouvement d’une étoile causées par le tiraillement gravitationnel d’un monde en orbite. L’instrument a détecté une telle oscillation avec Gliese 486, qui se répète tous les 1,47 jours terrestres.

L’équipe a ensuite étudié Gliese 486 avec la NASA Satellite d’enquête sur les exoplanètes en transit (TESS). Comme son nom l’indique, TESS trouve des mondes en transit, signalant les minuscules baisses de luminosité qu’ils ont causées lors du croisement des visages de leurs étoiles hôtes du point de vue du vaisseau spatial.

La nouvelle exoplanète Gliese 486 b tourne autour d’une étoile naine rouge à environ 30% aussi massive que le soleil de la Terre. (Crédit d’image: RenderArea)

TESS a vu une baisse de luminosité avec Gliese 486, et le timing de 1,47 jour correspondait, confirmant la présence d’une planète extraterrestre dans le système. Trifonov et son équipe ont ensuite caractérisé Gliese 486 b en utilisant les données TESS et CARMENES, ainsi que les informations d’un autre spectrographe connu sous le nom de MAROON-X, qui se trouve sur le télescope Gemini North de 8,1 m à Hawaï. (Au cas où vous vous poseriez la question, CARMENES et MAROON-X signifient « Calar Alto high-Resolution search for M nains with Exo-earths with Near-infrarouge and Optical Echelle spectrographs » et « M-dwarf Advanced Radial-speed Observer of Neighbouring Exoplanets , » respectivement.)

Par exemple, ils ont déterminé la masse de la planète extraterrestre à partir des données de vitesse radiale et sa taille à partir des observations de transit. Ces deux chiffres, à leur tour, ont révélé la densité de Gliese 486 b – environ 7 grammes par centimètre cube (0,25 lb par pouce cube), ce qui est dans le même stade que celui de la Terre (5,5 grammes par centimètre cube, ou 0,20 lb par pouce cube). ). L’exoplanète a donc probablement une composition de silicate de fer similaire à celle de la Terre, ont écrit les chercheurs dans la nouvelle étude , qui a été publié en ligne aujourd’hui (4 mars) dans la revue Science.

La température de surface, cependant, est plus proche de celle de Vénus , donc Gliese 486 b n’est pas un excellent candidat pour la vie telle que nous la connaissons, a déclaré Trifonov, qui envisage un monde « chaud et sec, entrecoupé de volcans et de rivières de lave rougeoyantes ».

Illustration d’artiste de la surface de la nouvelle exoplanète Gliese 486 b. Avec une température d’environ 800 degrés Fahrenheit (430 degrés Celsius), Gliese 486 b a probablement une atmosphère. (Crédit d’image: RenderArea)

De plus, parce que son orbite est si serrée, Gliese 486 b est probablement « verrouillée », montrant toujours la même face à son étoile parente, comme la lune le fait à la Terre. Ainsi, l’exoplanète pourrait bien avoir un côté jour extrêmement chaud et un côté nuit beaucoup plus froid – un autre obstacle possible à la vie telle que nous la connaissons.

Mais il y a encore de bonnes raisons de se passionner pour Gliese 486 b. Par exemple, sa proximité avec la Terre et d’autres caractéristiques en font un excellent laboratoire pour en apprendre davantage sur les atmosphères planétaires, a déclaré Trifonov.

« Les futures observations de Gliese 486 b nous aideront à comprendre à quel point les planètes rocheuses peuvent retenir leur atmosphère, de quoi elles sont constituées » et comment elles sont influencées par le rayonnement stellaire, a-t-il déclaré.

Le meilleur candidat pour faire de telles observations est 9,8 milliards de dollars de la NASA Télescope spatial James Webb , dont le lancement est prévu pour la fin de l’année.

« Peu de temps après que le JWST devienne opérationnel, nous pouvons planifier des observations de Gliese 486 b », a déclaré Trifonov. «D’un point de vue optimiste, dans environ 2,5 à 3 ans à partir de maintenant, nous pourrions savoir si la planète a une atmosphère ou non et, si oui, quelle est sa composition.