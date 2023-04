Une nouvelle étude rapporte la cause de l’augmentation du trafic « direct » vers les sites

Les recherches suggèrent que le nombre croissant de trafic direct pour les sites provient de plateformes sociales qui suppriment les données de référence des liens sortants.

Le trafic direct rapporté dans les analyses de site telles que Google Analytics ou Fathom Analytics est défini comme des visites sans référent. C’est le genre de trafic que les marques populaires reçoivent. Par exemple, lorsque quelqu’un souhaite lire des actualités technologiques, il peut saisir theverge.com dans son navigateur et accéder directement au site, et lorsque quelqu’un souhaite en savoir plus sur le dernier iPhone, il peut saisir apple.com au lieu de le rechercher sur Google. Recherche.

Il en résulte qu’une partie importante du trafic direct est pas circulation directe. Il provient de sources inconnues, et les services d’analyse de site regroupent automatiquement les sources inconnues dans le compartiment de trafic direct. Les référenceurs savent depuis un certain temps qu’un certain pourcentage du trafic organique est signalé comme du trafic direct, tout comme les liens provenant d’e-mails et d’autres sources difficiles à attribuer. Mais dernièrement, le trafic direct a augmenté et Rand Fishkin, PDG et co-fondateur de Sparktoro, pense en connaître la cause.

La montée du « noreferrer » dans les réseaux sociaux et les communautés

Il existe un attribut qui peut être appliqué aux hyperliens qui définit la relation entre une ressource liée et le document courant. Cet attribut est rel, et lorsqu’il contient le mot clé noreferrer, il ordonne au navigateur, lors de la navigation vers la ressource cible, d’omettre l’en-tête Referrer et de ne divulguer aucune information sur le référent. En termes plus simples, noreferrer empêche le site de destination de savoir d’où vient le visiteur, ce qui oblige l’analyse du site à le qualifier de trafic direct.

Tous les principaux navigateurs prennent en charge noferrer, et de plus en plus de développeurs et de plates-formes Web l’utilisent pour faire respecter la confidentialité. Cela est particulièrement vrai pour les plateformes sociales décentralisées comme Mastodon et les plateformes de communication comme Slack et Discord.

Fishkin soupçonnait que l’utilisation de noreferrer par les principales plateformes sociales gonflait les chiffres du trafic direct. Quelque chose qu’il appelle Dark Social. Il a donc demandé à Sparktoro de s’associer à Really Good Data pour étudier l’importance de l’impact. La recherche a confirmé ses soupçons.

Les données ont montré que un certain nombre de réseaux sociaux majeurs obscurcissent leur trafic référé, et un ensemble important et supplémentaire obscurcit les données de référence au moins une partie du temps.

Fishkin a résumé que Les propriétaires de sites Web et les spécialistes du marketing doivent s’attendre à ce qu’une grande partie du trafic marqué comme « direct » dans leurs analyses soit probablement envoyé par ces réseaux.

Les données ont mis en évidence que :

toutes les visites de TikTok, Slack, Discord, Mastodon et WhatsApp sont marquées comme trafic direct.

trois visites sur quatre de Facebook Messenger sont marquées comme du trafic direct.

jusqu’à un tiers du trafic provenant d’autres réseaux sociaux et applications de communication était marqué comme trafic direct.

Fishkin a dit, Le dark social est un phénomène réel et continu avec des conséquences problématiques pour ceux qui prennent au pied de la lettre les rapports de canal/source de leurs analyses.