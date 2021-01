Une nouvelle étude indiquerait que les concerts ne sont pas un lieu d’infection par le covid-19 | 45S

Bonne nouvelle, apparemment. Une nouvelle étude (parmi les nombreuses qui ont été réalisées) indiquerait que les concerts ne présenteraient pas de risque de propagation du covid-19, faisant valoir que le risque est plus faible.

Réalisé par le Institut Fraunhofer Heinrich Hertz et soutenu par le Agence fédérale allemande de l’environnement, l’expérience a été menée dans une salle de concert d’une capacité de 1 500 personnes à Dortmund, une ville de l’ouest de l’Allemagne. L’objectif était d’analyser le mouvement des particules dans l’air au sein d’une salle musicale. Il est à noter qu’il s’agit de la continuation d’une autre étude menée en août.

Pour cette occasion, ils ont utilisé «Oleg», un mannequin placé au centre de la lieu et qu’il répandait des quantités définies d’aérosols et de dioxyde de carbone à travers un tube relié à sa bouche et à son nez. Très similaire à la façon dont une personne le ferait.

Une fois l’expérience terminée, les résultats obtenus indiqueraient que le risque est plus faible dans les endroits où des événements massifs auraient lieu, pour autant que certaines exigences soient respectées comme la diminution de capacité, le changement d’air ambiant régulièrement pendant l’événement, l’utilisation obligatoire de masques et plus encore.

Les salles de concert et les théâtres ne sont pas des lieux d’infection. Les derniers mois ont montré que la politique a besoin d’une base scientifiquement solide pour la prise de décision. Avec notre studio, nous voulons nous assurer que les salles de concert et les théâtres puissent à nouveau admettre un public suffisant lors de leur réouverture.», Déclare le Dr Raphael von Hoensbroech, directeur du Konzerthaus Dortmund.

De même, Heinz-Jörn Moriske, directeur de l’Agence fédérale de l’environnement, souligne l’importance de cette étude et la façon dont nous profiterions des concerts plus tard.

«C’est exactement ce dont nous avons besoin en termes d’informations. Avec une disposition d’invité en damier et un système de ventilation à 100%, le risque d’infection est très faible« , Il dit.

Ce ne serait pas la seule enquête qui garantirait que les concerts ne sont pas des sources de contagion. Une autre étude réalisée à Barcelone indique qu’avec une ventilation parfaite, l’utilisation de masques et une bonne répartition dans les locaux, ils suffiraient à réaliser un concert normalement.