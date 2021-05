Une nouvelle étude bouleverse notre compréhension de la glace

Alors que l’eau se transforme en glace, les molécules d’eau en roue libre cessent soudainement de bouger et commencent à former des cristaux de glace avec leurs voisins – mais ironiquement, ils ont besoin d’un peu de chaleur pour le faire, ont récemment découvert des scientifiques.

Oui, vous avez bien lu: vous avez en fait besoin d’un peu de chaleur supplémentaire pour congeler l’eau en glace. C’est selon une nouvelle étude, publiée mardi 25 mai dans la revue Communications de la nature , qui a zoomé sur le mouvement des molécules d’eau individuelles déposées sur un graphène surface. L’équipe de recherche a utilisé une technique appelée hélium écho de spin, développé pour la première fois à l’Université de Cambridge , qui consiste à tirer un faisceau d’atomes d’hélium sur les molécules d’eau, puis à suivre la façon dont ces atomes d’hélium se dispersent une fois qu’ils s’enfoncent dans la glace en formation.

La technique fonctionne de la même manière que les détecteurs de radar qui utilisent des ondes radio pour déterminer la vitesse à laquelle une voiture dérape sur l’autoroute, a déclaré le premier auteur Anton Tamtögl, chercheur postdoctoral à l’Institut de physique expérimentale de l’Université de technologie de Graz en Autriche. « Cela ressemble plus à un piège radar pour les molécules, à l’échelle atomique », a-t-il déclaré à 45Secondes.fr.

La méthode a non seulement permis aux chercheurs de collecter des données sur chaque atome de dix ans dans leurs expériences, mais les a également aidés à enregistrer le stade le plus précoce de la formation de la glace, connu sous le nom de «nucléation», lorsque l’eau les molécules commencent d’abord à se fondre dans la glace. La nucléation a lieu à des vitesses époustouflantes – en une fraction de milliardième de seconde – et par conséquent, de nombreuses études sur la formation de la glace se concentrent sur la période de temps juste après la nucléation, lorsque des plaques de glace se sont déjà formées et commencent à fusionner. en une sorte de film épais, dit Tamtögl.

Par exemple, les études qui reposent sur des microscopes conventionnels ne peuvent pas capturer ce qui se passe au début de la nucléation, car les instruments ne sont pas capables de capturer des images assez rapidement pour suivre les molécules d’eau rapides, a-t-il déclaré. Les scientifiques ralentissent parfois ce mouvement moléculaire en appliquant un liquide azote à leurs expériences, abaissant le Température à environ moins 418 degrés Fahrenheit (moins 250 degrés Celsius), mais si vous voulez observer le gel de la glace à des températures plus chaudes, « alors vous devez utiliser cet écho de spin », a déclaré Tamtögl. Dans leurs propres expériences, l’équipe a refroidi la surface du graphène entre moins 279 F et moins 225 F (moins 173 C à moins 143 C).

Mais lorsque l’équipe a appliqué l’écho de spin d’hélium aux molécules d’eau déposées sur le graphène, ils ont découvert quelque chose de contre-intuitif.

« Ce qui nous a surpris, c’est cette signature que nous avons eue de l’interaction répulsive – des molécules d’eau » ne s’aimant pas « », a déclaré Tamtögl. Essentiellement, alors que l’équipe déposait de l’eau sur la surface du graphène, les molécules semblaient se repousser au début, en maintenant une certaine distance.

L’équipe a utilisé l’écho de spin à l’hélium, montré ici, pour mener ses expériences avec des molécules d’eau et du graphène refroidi. (Crédit d’image: Anton Tamtögl de l’Université de technologie de Graz)

« Ils ont dû en quelque sorte surmonter cette barrière avant de pouvoir former les îles » de glace sur la surface du graphène, a-t-il dit. Pour mieux comprendre la nature de cette force répulsive et comment les molécules l’ont surmontée, l’équipe a généré des modèles de calcul pour cartographier les interactions des molécules d’eau dans différentes configurations.

Ces modèles ont révélé que, placées sur du graphène froid, les molécules d’eau s’orientent toutes dans la même direction, leurs deux atomes d’hydrogène pointés vers le bas; les atomes d’hydrogène d’une molécule d’eau se détachent de l’atome d’oxygène central comme deux oreilles de souris. Ces molécules d’eau se regroupent quelque peu à la surface du graphène, mais en raison de leur orientation, quelques molécules d’espace vide persistent entre elles.

Pour se lier en cristaux de glace, les molécules doivent se rapprocher un peu plus les unes des autres et sortir de leur orientation uniforme. « C’est ce qui forme cette barrière, là où il en coûtera de l’énergie » pour nucléer, a déclaré Tamtögl.

En ajoutant plus d’énergie au système sous forme de chaleur, l’équipe a découvert qu’elle pouvait pousser les molécules d’eau l’une vers l’autre et leur permettre de se réorienter et de se nucléer, formant finalement de la glace. L’ajout de plus de molécules d’eau au système a également aidé à surmonter la barrière énergétique, car le système est devenu de plus en plus encombré et les molécules se sont rapprochées les unes des autres, a déclaré Tamtögl.

Toutes ces interactions ont lieu sur des échelles de temps incroyablement courtes, donc cette brève lutte pour surmonter la barrière énergétique passe en un éclair.

Tamtögl et ses collègues prévoient d’étudier si la nucléation de la glace se déroule de la même manière sur différentes surfaces. Par exemple, le soi-disant «graphène blanc», également connu sous le nom de nitrure de bore hexagonal, partage une structure similaire au graphène normal mais forme des liaisons plus fortes avec les molécules d’eau, de sorte que la nucléation peut se dérouler plus lentement sur ce type de surface, a-t-il déclaré.

Plus largement, apprendre exactement comment se forme la glace serait utile dans de nombreuses applications scientifiques. Par exemple, avec une connaissance fine de la formation de glace, les scientifiques pourraient potentiellement améliorer les technologies destinées à empêcher les équipements aéronautiques, les éoliennes et les tours de communication de givrer, ont écrit les auteurs dans leur article. La glace apparaît sur les grains de poussière cosmique et dans l’atmosphère terrestre, et bien sûr dans glaciers ; ainsi déballer la physique concrète de la glace pourrait avoir une importance considérable dans la recherche.

« L’eau est une molécule tellement omniprésente, n’est-ce pas? Mais il semble qu’il y ait encore tant de choses que nous ne comprenons pas en détail, même s’il s’agit d’une simple molécule », a déclaré Tamtögl. « Il reste encore beaucoup à apprendre. »

