Une nouvelle ère pour la publicité sur les podcasts – Spotify

Au cours de l’année dernière, Spotify a pris des mesures importantes pour moderniser la publicité audio. Dès le lancement de Insertion d’annonces en streaming à la extension de notre plateforme publicitaire libre-service, Ad Studio, à la acquisition de Megaphone, nous nous engageons à faire en sorte que cette industrie atteigne son plein potentiel.

Aujourd’hui, nous avons annoncé un bond en avant passionnant pour la publicité audio, permettant aux créateurs de gagner plus pour leur travail tout en offrant un plus grand impact aux annonceurs.

Nous pensons que cet espace est prêt pour l’innovation car l’audio numérique devient une partie intégrante des routines quotidiennes des consommateurs du monde entier. Selon eMarketer, aux États-Unis, le temps passé sur mobile à écouter du contenu audio dépasse désormais le temps passé sur les réseaux sociaux, la vidéo et les jeux.

Ce n’est un secret pour personne que les podcasts ont joué un rôle central dans l’augmentation de la consommation audio. Leur nature intime en fait un support idéal pour les annonceurs qui cherchent à se connecter avec des auditeurs engagés et prêts à apprendre, à découvrir ou à se divertir. Lisez la suite pour découvrir comment nous propulsons la prochaine ère d’innovation pour l’ensemble de l’écosystème publicitaire audio.

Présentation du réseau d’audience Spotify

Le Spotify Audience Network est un marché publicitaire audio unique en son genre dans lequel les annonceurs de toutes tailles pourront se connecter avec des auditeurs consommant une large gamme de contenus. Ceux-ci incluent les originaux et les exclusivités de Spotify, podcasts via Megaphone et Anchoret la musique financée par la publicité. Nous tirerons parti de notre technologie de définition du média pour donner aux annonceurs la possibilité d’atteindre notre audience de centaines de millions d’auditeurs, à grande échelle, à la fois sur Spotify et en dehors. Nous sommes aux premiers stades du développement de cette offre et avons hâte d’en partager davantage dans les mois à venir.

Débloquer de nouvelles fonctionnalités lors de l’insertion d’annonces en streaming

Au sommet de 2020, nous avons dévoilé Insertion d’annonces en streaming (SAI), qui offre l’intimité et la qualité de la publicité podcast traditionnelle avec la précision et la transparence du marketing numérique moderne. SAI a introduit un tout nouvel ensemble d’informations basées sur les données pour la publicité par podcast, y compris une suite numérique complète de solutions de planification, de reporting et de mesure. SAI est disponible aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni, et nous prévoyons de nous lancer sur d’autres marchés plus tard cette année.

Au cours de l’année écoulée, nous avons affiné SAI avec notre contenu original et exclusif et sommes maintenant prêts à faire évoluer notre innovation. Nous débloquons davantage de fonctionnalités de produit, telles que les achats basés sur l’audience, les emplacements d’annonces natives et les rapports sur les performances créatives, qui jouent tous un rôle clé dans la dynamisation du réseau d’audience Spotify. Plus tard cette année, nous commencerons à mettre cette technologie à la disposition des éditeurs de podcasts Megaphone et des principaux créateurs d’Anchor.

Simplifier la publicité de podcast avec Spotify Ad Studio

La meilleure façon pour les annonceurs de démarrer avec Spotify Advertising est d’utiliser notre plateforme en libre-service. Spotify Ad Studio. Spotify Ad Studio rend la publicité audio en streaming accessible aux annonceurs de toutes tailles, des marques Fortune 500 aux équipes d’artistes en passant par les cafés locaux. Grâce à Spotify Ad Studio, les annonceurs ont le pouvoir d’atteindre notre audience de centaines de millions d’auditeurs et de tirer parti de notre intelligence de streaming pour s’assurer que leur message est entendu par les bons auditeurs, au bon moment.

Aujourd’hui, nous allons commencer à tester la version bêta de l’achat d’annonces de podcast sur Spotify Ad Studio aux États-Unis. une nouvelle playlist.

Ces avancées – le réseau d’audience Spotify, l’insertion d’annonces en streaming et l’achat de podcasts via Spotify Ad Studio – profiteront aux créateurs, annonceurs et auditeurs pour les années à venir. Nous avons parlé à Vice-président du marketing mondial de HBO Max, Katie Soo, pour avoir son avis sur la façon dont la plate-forme de streaming tire parti de Spotify dans le cadre de son mix marketing.

«Lors du lancement de HBO Max, notre stratégie était d’élargir notre portée et de nous aligner sur l’audio numérique pour trouver les amateurs de divertissement. Nous nous sommes tournés vers Spotify, compte tenu de sa stratégie audio-first, de son échelle et de sa technologie de pointe, pour aborder ces deux piliers clés », a noté Soo. «Nos premières campagnes ont été couronnées de succès et nous prévoyons de continuer à nous associer à Spotify pour explorer ce qui est possible dans ce milieu de culture.»

Pour en savoir plus sur ces innovations qui changent de paradigme, rendez-vous sur Ads.Spotify.com.