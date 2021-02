Une nouvelle ère à CUPRA commence avec son premier tramway, Born

Trois ans après son lancement en tant que marque indépendante, CUPRA entre en 2021 avec des ambitions renouvelées, Naissance de CUPRA, le nom définitif de la version de production de CUPRA el-Born, son premier modèle 100% électrique, le «fer de lance» de cette nouvelle scène.

Lors d’un événement organisé sur la plateforme virtuelle de CUPRA e-Garage, la plus jeune marque du groupe Volkswagen a dévoilé ses projets d’avenir et, à vrai dire, elle ne manque pas d’ambition.

Pour commencer, le président de la CUPRA, Wayne Griffiths, a révélé les objectifs de la marque pour 2021, déclarant: «CUPRA a surpris tout le monde au cours de ces trois années et a même continué de croître pendant la pandémie. Ces bons résultats nous donnent l’optimisme pour affronter plus fortement 2021: cette année, nous voulons doubler le volume des ventes en 2020 et réaliser un mélanger 10% du volume total de l’entreprise ».

Evidemment, pour atteindre ce niveau de croissance, il faut un plan et CUPRA repose sur trois «piliers» distincts: électrifier la gamme, mettre en œuvre une nouvelle stratégie de distribution et construire «l’univers de la marque».

CUPRA Born: le premier d’une nouvelle ère

En ce qui concerne l’électrification, CUPRA vise à faire en sorte que 50% des ventes totales de Formentor soient des versions hybrides brancher, avec une gamme complète de modèles électrifiés.

Cependant, c’est CUPRA Born qui apparaît comme la «star» de ce plan d’électrification CUPRA, dont le lancement devrait avoir lieu cette année, contribuant non seulement à aider CUPRA à réduire les émissions de CO deux , comme pour la transformation de la marque.

Une transformation qui aura également Born comme le «responsable» de la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de distribution, le modèle étant disponible par abonnement, avec une mensualité qui inclura l’utilisation du véhicule et d’autres services associés (le deuxième «pilier ”).

Il sera suivi, selon Autocar, d’un autre modèle électrique, dont l’arrivée est prévue pour 2025. Plus petit que le CUPRA Born, ce modèle devrait utiliser le «mini-MEB», c’est-à-dire la plus petite variante du MEB, dont nous avons parlé Il y a quelques années environ, que Volkswagen développe et qui donnera naissance à des modèles électriques de dimensions plus compactes, similaires à une SEAT Ibiza ou une Volkswagen Polo.

Les autres piliers

En plus de vouloir transformer sa stratégie commerciale, CUPRA prévoit, même dans le cadre du «deuxième pilier» de la croissance, d’accroître sa visibilité dans la rue. A cette fin, il envisage d’ouvrir des «City Garage Stores» dans les zones centrales des principales villes du monde.

L’objectif est d’étendre son réseau mondial, avec 800 points de vente d’ici fin 2022. En outre, CUPRA souhaite également augmenter son équipe avec 1000 Masters CUPRA supplémentaires.

Enfin, le «troisième pilier», celui de la croissance de l’univers des marques, se concentrera sur la génération de nouvelles expériences, cherchant ainsi à s’étendre sur de nouveaux marchés internationaux, parmi lesquels se distinguent le Mexique, Israël ou la Turquie.