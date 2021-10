Une nouvelle équipe de direction annoncée pour le SAS de Channel 4: Who Dares Wins

Ant Middleton a été abandonné par l’émission plus tôt cette année à cause de sa « conduite personnelle », et maintenant il y a eu un remaniement des instructeurs militaires qui mettront les concurrents à l’épreuve.

L’ancien United States Recon Marine Rudy Reyes est le nouvel instructeur en chef, et avec l’ancien US Navy SEAL Remi Adeleke, ils rejoindront Jason ‘Foxy’ Fox et Mark ‘Billy’ Billingham pour former la nouvelle équipe de direction d’élite.

La série, qui sortira l’année prochaine, sera tournée dans une base secrète en Jordanie.

Dans un communiqué, Channel 4 a déclaré: « Consolidant davantage la » relation spéciale « entre le Royaume-Uni et les États-Unis, le nouveau groupe de frères de l’état-major de direction unira leurs forces pour tirer parti de leurs expériences militaires des deux côtés de l’Atlantique, pour créer le cours de sélection le plus difficile à ce jour.

« En testant leurs capacités mentales et physiques, dans la chaleur impitoyable du Moyen-Orient en Jordanie, la nouvelle cohorte de recrues civiles et célèbres découvrira s’ils ont ce qu’il faut pour réussir ce cours de sélection SAS unique. »

Le nouvel instructeur en chef Reyes est un opérateur des forces spéciales hautement décoré avec plusieurs récompenses militaires à son nom. L’homme de 50 ans a rejoint le Corps des Marines des États-Unis et a passé une formation pour Marine Recon – une force de combat d’élite de seulement 300 soldats.

Il a été chef d’équipe pour plus de 50 patrouilles derrière les lignes ennemies, et a été honoré comme chef d’équipe de l’année lorsqu’il a dirigé des opérations à Fallujah et à Ramadhi, en Irak.

Reyes était membre de la principale force de combat qui est entrée à la fois en Afghanistan et en Irak et son unité a été décrite dans le livre et la mini-série HBO Génération Tuer, dans lequel il a joué lui-même.

Middleton a été abandonné par le spectacle. Crédit : Alamy

Adeleke est une ancienne SEAL, née en Afrique de l’Ouest et élevée à New York.

Il a rejoint la Marine en 2002 et plus tard le programme d’élite Navy SEAL, servant pendant 13 ans en service actif.

Souhaitant la bienvenue à ses nouveaux collègues, Foxy a déclaré : « Ayant travaillé en étroite collaboration avec nos frères américains dans le passé, c’est formidable d’être de retour avec eux pour offrir une brutalité de niveau supérieur sur ce nouveau parcours de sélection, dans les environnements les plus sauvages.

« Certainement le plus épicé à ce jour. ‘Hoorah!’ – comme diraient mes frères Marines américains. »