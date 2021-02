Une nouvelle émission de rencontres télé-réalité arrive en Australie et ils ont besoin de célibataires

Beaphar Aide-mue pour oiseau 50 g

Aide-Mue de Beaphar est formulé pour apporter aux oiseaux tout ce dont ils ont besoin pour développer un plumage sain et éclatant. Il contient des acides aminés (Méthionine et Cystéine), des vitamines et des minéraux qui participent à la formation de nouvelles plumes.