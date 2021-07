Une nouvelle disposition du Texas permet aux citoyens de percevoir une prime pour avoir rendu toute personne aidant à un avortement

Au printemps, le Texas a adopté une loi interdisant les avortements après six semaines de grossesse, affirmant que le « battement du cœur fœtal » peut être détecté à cette époque.

Les États du pays ont adopté des lois sur l’avortement similaires à celle adoptée par le Texas, mais les choses sont sur le point de changer encore plus après qu’une disposition a été prise.

Maintenant, les législateurs du Texas soutiennent l’injustice des justiciers.

La nouvelle loi, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2021, stipule que les citoyens pourront désormais poursuivre les cliniques et les personnes qui participent à des avortements après six semaines, peuvent également réclamer une « récompense » de 10 000 € – plus comme une prime – et seront remboursés des frais d’avocat et de justice.

Stephen Vladeck, professeur de droit constitutionnel à l’Université du Texas à Austin, a déclaré : « Cela inverse complètement le système juridique. Il dit que l’État ne sera pas celui qui appliquera cette loi. Vos voisins le sont.

Les gens n’ont même pas besoin d’être en état pour poursuivre des cliniques ou des individus.

N’importe qui peut vous poursuivre, la clinique où vous avez subi l’intervention, le chauffeur Uber qui vous a conduit à la clinique et toute autre personne impliquée pour vous aider à obtenir les soins de santé dont vous aviez besoin.

Les interdictions opportunes de l’avortement qui ont tenté de passer par les systèmes judiciaires dans le passé ont été bloquées avec succès, mais cette nouvelle loi s’avère beaucoup plus difficile à contester car personne ne sait qui poursuivre pour la bloquer.

Planned Parenthood a déposé une plainte fédérale le 13 juillet contre les tribunaux du Texas dans le but de lutter contre la disposition d’application privée du projet de loi 8 du Sénat – le projet de loi qui cible l’avortement.

La loi viole le droit constitutionnel des Texans à la vie privée et à la liberté, tel qu’établi par Roe v. Wade, et le droit à la liberté d’expression et à une protection égale pour les prestataires d’avortement, selon le procès.

« Nous n’avons jamais vu une loi comme celle-ci », a déclaré Marc Hearron, avocat principal du Center for Reproductive Rights (CRR), lors d’une conférence de presse. « C’est ce que les politiciens du Texas voulaient lorsqu’ils ont adopté cette loi : transformer les extrémistes anti-avortement en justiciers avec le pouvoir de policer les cliniques, le personnel et leurs systèmes de soutien aux patients. Nous avons déjà vu les menaces commencer.

Les plaignants n’ont pas d’autre choix que de poursuivre les juges, les tribunaux et quiconque peut être à la tête de l’application de cette loi, puisque le gouvernement n’est pas celui qui applique l’interdiction.

« Nous avons dû concevoir une stratégie unique pour lutter contre cette loi subversive », a déclaré Nancy Northup, présidente-directrice générale du CRR. « Nous poursuivrons toutes les voies légales possibles pour bloquer cette loi pernicieuse. »

Étant donné que ce sont les citoyens qui portent les affaires devant les tribunaux, les juges ont le dernier mot quant à savoir s’ils veulent ou non contester la loi oppressive et draconienne.

Au cours de la dernière décennie, il y a eu une augmentation notable du nombre de victoires anti-avortement parmi les législatures des États, et au cours de la saison législative de 2021, un record a été établi pour le plus grand nombre de restrictions à l’avortement signées en une seule année aux États-Unis, selon à l’Institut Guttmacher, qui suit les statistiques sur l’avortement et soutient les droits à l’avortement.

Le professeur Vladeck craint également que cela ne crée un précédent juridique pour les futures lois et l’élaboration des lois.

« Derrière ces questions de procédure se trouve une question assez fondamentale pour savoir si les États peuvent vraiment violer de manière dramatique les droits constitutionnels et laisser les victimes sans recours », a-t-il déclaré. « Si le Texas peut le faire pour l’avortement, demain la Californie pourra le faire pour les armes à feu. »

Beaucoup de femmes ne savent pas qu’elles sont enceintes avant six semaines.

Selon une déclaration conjointe de groupes qui soutiennent le droit à l’avortement, environ 85 % des femmes qui se font avorter au Texas le font après six semaines de grossesse.

La loi fédérale protège l’avortement des grossesses jusqu’à ce qu’un fœtus puisse vivre en dehors de l’utérus, ce qui est d’environ 23 ou 24 semaines. Mais cette loi, qui aura la période de protection la plus courte de toutes les poursuites en matière d’avortement, changerait cela.

Le résultat du dernier procès de Planned Parenthood n’a pas encore été vu, mais les avocats et les défenseurs du choix se battent bec et ongles pour empêcher cette loi d’entrer en vigueur le 1er septembre.

Si cela devait passer, cela causerait des problèmes aux cliniques et aux femmes qui ont besoin de la procédure.

Non seulement cela, ce serait tout simplement inconstitutionnel contre Roe v. Wade, et carrément absurde de la part des législateurs du Texas d’avoir fixé une prime aux mères.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.