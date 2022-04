Une nouvelle déclinaison de Tomb Raider est en cours de développement dans Unreal Engine 5, un véritable feu d’artifice graphique ?

En 2018 est apparu avec L’Ombre du Tomb Raider le douzième volet de la célèbre série Tomb Raider et la dernière ramification en date autour de l’archéologue Lara Croft. En même temps, le titre constitue la conclusion de la trilogie de redémarrage, qui montre le chemin de la jeune Lara vers un archéologue dur et intelligent.

Shadow of the Tomb Raider (2018) a été le premier de la série à être développé par Eidos Montréal après que Crystal Dynamics ait développé les cinq derniers jeux. En fin de compte, cependant, les deux studios ont travaillé main dans la main sur la série de redémarrage, qui a également Pilleur de tombe (2013) ainsi L’Ascension du Tomb Raider (2015) existe.

Tomb Raider sera probablement très beau avec Unreal Engine 5

Dans l’ensemble, les trois parties ont été très bien accueillies tant par la presse que par les joueurs, et les chiffres de vente auraient également dû être positifs pour les responsables, c’est pourquoi une nouvelle déclinaison de la série Tomb Raider n’était qu’une question de temps.

L’annonce a maintenant eu lieu, mais c’était un peu plus surprenant qu’on ne le pensait auparavant. Enfin, dans le cadre de l’annonce, les développeurs du État d’irréel 22-Show a annoncé qu’ils travaillaient non seulement sur un nouveau Tomb Raider, mais aussi sur la base du nouveau Moteur irréel 5 à partir de EpicGames surgit.

Une annonce très similaire a été faite récemment par le développeur polonais CD Projekt RED. Ainsi, la prochaine entrée dans le La série Witcher également implémenté avec le moteur 3D Unreal Engine 5.

Peu d’informations connues

Jusqu’à présent, nous ne savons pas grand-chose sur la nouvelle entrée. Une date de sortie n’a pas été révélée, et les développeurs n’ont pas non plus parlé des plates-formes prises en charge. Cependant, on peut supposer qu’il faudra au moins un autre, sinon deux à trois ans avant que le titre ne soit publié. En conséquence, nous nous attendrions à une libération pour PS5, Xbox série X/S ainsi que taper le PC.

En termes de contenu, tout au plus peut-on faire des conjectures. Puisque la trilogie de redémarrage s’est officiellement terminée avec « Shadow of the Tomb Raider », nous devrions probablement rejouer une Lara adulte dans un nouveau rôle, qui a déjà la plupart de ses capacités. Cependant, ce ne sont finalement que des spéculations.

Il reste donc passionnant lorsque nous recevrons les premiers détails sur le nouveau projet Tomb Raider de Crystal Dynamics.

