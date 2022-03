Une nouvelle bête pas chère de Redmi vient nous voir, et elle a dépassé le million de points sur AnTuTu

in

La famille Redmi K50 continue son chemin, nous montrant désormais des scores stratosphériques en AnTuTu pour ce qui sera le « phare » de la famille : le Redmi K50 Pro+ signe plus d’1 million de points !

Il semble que la signature retombées par Xiaomi veut continuer à thésauriser un peu plus engouement médias avec sa famille vaisseau amiral de 2022, et c’est que Redmi continue d’enseigner au compte-gouttes certains Redmi K50 qui n’ont laissé voir que leur modèle jeu vidéole Redmi K50G, en attendant le Redmi K50, K50 Pro et le haut de gamme K50 Pro+.

Cette fois nous avons des nouvelles des derniers, des plus performantsque comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina vient de passer par les bases de données du référence AnTuTunous laissant de bonnes sensations pour un score stratosphérique qui dépasse le million d’unités.

Concrètement, la prochaine vaisseau amiral de Redmi, que nous devrions connaître sous peu, Obtenez 1 041 818 points sur AnTuTudont le CPU obtient 265 743 points et le GPU pour sa part 394 078 points supplémentaires.

Il convient de rappeler que ce Redmi K50 Pro + montera un chipset MediaTek Dimensity 9000, probablement le meilleur SoC de la maison taïwanaise depuis des années, et celle qui se rapprochera le plus du haut de gamme de Qualcomm et de Samsung à travers l’histoire.

Le design du Redmi K50 Pro est entièrement filtré dans des rendus de haute qualité

Il s’agit d’un chipset de processeur octa-core avec la nouvelle architecture ARMv9, fabriqué avec La technologie 4 nanomètres de TSMC et des vitesses d’horloge allant jusqu’à 3,05 GHz sur son super-cœur Cortex-X2qui s’ajoute à 3 autres noyaux 2,85 GHz Cortex-A710 et 4 autres Cortex-A510 basse consommation.

Dans les images publiées sur Weibo, vous pouvez également voir comment la matrice d’écran affiche une résolution QHD + 1 440pbien qu’aucun détail ne soit malheureusement affiché sur une configuration de mémoire qui nous supposons que, dans la version la moins chère, il ne descendra pas en dessous de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Nous ne savons pas encore quand ils seront officiellement présentés sur nos marchés, mais ce que nous savons, c’est que la famille Redmi K50 sera la plus ambitieuse et la plus nourrie de Redminon seulement avec ce modèle haute performance propulsé par MediaTek mais aussi avec modèles avec Qualcomm comme le Redmi K50qui devrait arriver avec le Snapdragon 870.

Concernant son lancement en Chine, Redmi a déjà confirmé la date du 17 mars prochain donc très bientôt nous aurons tous les détails… Ne vous déconnectez pas car meilleures ventes de peinture de l’année 2022 !

Redmi vient de lancer son premier routeur de jeu, et oui, c’est spectaculaire

Rubriques connexes: Xiaomi

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂