Une nouvelle bande-annonce taquine une comédie romantique d’horreur tordue avec Daisy Edgar-Jones et Sebastian Stan

Searchlight Pictures a publié une nouvelle bande-annonce pour le prochain film d’horreur et de comédie, Frais. Avec Daisy Edgar-Jones et Sebastian Stan, Frais prend les pièges et les obstacles rencontrés dans les rencontres en ligne et la recherche de romance à l’extrême, alors que Noa rencontre un homme apparemment charmant, Steve, qui recèle un sinistre secret.

Après avoir mis en place ce qui semble être une comédie romantique assez banale sur une femme quelque peu cynique et sa lutte pour trouver un amour réel et épanouissant dans ce monde moderne de rejet rapide et froid et de balayage à gauche et à droite, la bande-annonce de Frais devient soudainement tout autre chose. Présentant le genre d’énergie cinétique et de couleurs d’un film d’horreur, il semble que, tout comme Steve lui-même, Fresh vous attirera avant de vous retirer le tapis.

Frais est le premier long métrage de la réalisatrice Mimi Cave et suit Noa (Daisy Edgar-Jones), qui rencontre le séduisant Steve (Sebastian Stan) dans une épicerie et, compte tenu de sa frustration face aux applications de rencontres, tente sa chance et lui donne son numéro. Après leur premier rendez-vous, Noa est amoureuse et accepte l’invitation de Steve à un week-end romantique, seulement pour découvrir que son nouvel amant cache des appétits inhabituels.

« Que se passe-t-il? » Noa demande à Steve pendant les images intrigantes. « Je vais te le dire, » répond-il, « mais tu vas paniquer. » Alors, quels sont exactement ces « appétits inhabituels » ? Est-ce que Steve est un type Christian Grey, ou est-ce quelque chose de beaucoup plus troublant ? Eh bien, une affiche publiée à côté de la bande-annonce pourrait offrir d’autres indices…





Cela vous éclaire-t-il ? Une main coupée enveloppée dans du plastique comme un morceau de viande ne pourrait pas envoyer un message beaucoup plus clair sur ce que Steve a exactement en tête.

Fresh a été présenté à Sundance et a reçu des critiques élogieuses





Avec Jonica T. Gibbs dans Millie, Charlotte Le Bon dans Ann, Dayo Okeniyi dans Paul, Andrea Bang dans Penny, Brett Dier dans Chad aux côtés de Daisy Edgar-Jones dans Noa et Sebastian Stan dans Steve, Frais a été présenté en première au Festival du film de Sundance le 20 janvier 2022. Le film a été accueilli avec des critiques élogieuses jusqu’à présent, avec Fresh actuellement assis à 85% sur le site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. « Aussi captivant que bouleversant, Fresh fait un repas provocateur de l’horreur des rencontres modernes », lit-on dans le consensus.

Daisy Edgar-Jones est une étoile montante depuis sa performance incroyablement ancrée et vulnérable dans la série dramatique romantique Personnes normales. Basé sur le roman 2018 du même nom de Sally Rooney, Personnes normales suit la relation entre Marianne et Connell alors qu’ils naviguent vers l’âge adulte, Edgar-Jones étant nominé pour toutes sortes de récompenses, y compris un Golden Globe et un Critics ‘Choice Television Award.

Sebastian Stan est surtout connu pour son rôle de Bucky, alias The Winter Soldier dans l’univers cinématographique Marvel, avec le duo d’Edgar-Jones et Stan qui se traduira certainement par une paire de performances puissantes dans le cadre de l’étrange approche rom-com-horror de Fresh.

Frais est prévu pour être publié le 4 mars 2022 sur Hulu par Searchlight Pictures. Le film est une coproduction entre Legendary Pictures et Hyperobject Industries ; Adam McKay a produit le film aux côtés de Kevin J. Messick et Maeve Cullinane.





