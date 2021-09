Une nouvelle bande-annonce pour la saison 6 de Lucifer révèle le premier regard sur Adam

– Publicité –



Une nouvelle bande-annonce de la saison 6 de Lucifer nous donne un premier aperçu d’Adam, la dernière figure biblique à arriver à Los Angeles. La série Netflix préférée des fans sera vendrediLuciferLe streamer aura disparu. Le streamer, qui échappait à la mort depuis des années, a confirmé que c’était fini l’année dernière. La saison 6 sera la dernière saison de Lucifer qui s’annonce comme une fin très émouvante. Cette saison, qui a été un énorme succès, a été marquée par l’arrivée de Dieu (Dennis Haysbert) et les changements de poste de Lucifer (Tom Ellis) alors qu’il prenait la relève en tant que souverain du ciel.

La saison six de Lucifer sera un peu différente. Avec le Diable comme nouveau dieu, il y a déjà une période d’ajustement garantie pour le propriétaire de la boîte de nuit d’Ellis. Lucifer verra également de nombreux acteurs originaux revenir, ainsi que certains des favoris des fans. Les showrunners de la série ont également suggéré qu’il pourrait y avoir un personnage mystérieux amusant, mais il vient peut-être d’être révélé dans le dernier teaser.

Les comptes officiels des réseaux sociaux de Lucifer ont confirmé qu’Adam, la star d’Adam et Eve, apparaîtra dans la saison 6. Cette révélation a été faite à la fin d’une vidéo que Lucifer a dédiée au Dr Linda Martin (Rachael Harms), l’amie et thérapeute de Lucifer. Linda semble aider Adam à oublier quelqu’un. Elle explique : « Une règle courante suggère que vous étiez ensemble un mois par an. » Linda réalise alors à qui elle parle lorsqu’il demande à Linda ce que signifierait « un million par mois ». La vidéo est disponible ci-dessous.

le docteur est en ️🖤 pic.twitter.com/QYGGwEucTK – Lucifer (@LuciferNetflix) 6 septembre 2021

La bande-annonce suggère qu’Adam (dans Lucifer saison 6) apprend toujours de la rupture d’Eve. Eve a fait un grand pas et est maintenant dans une nouvelle relation avec Mazikeen (Lesley Ann Brandt). Une vidéo récente de la saison 6 de Lucifer a suggéré qu’Eve et Maze avaient des problèmes avec leur relation. L’arrivée d’Adam n’aidera probablement pas. Lucifer a jusqu’à présent dépeint Adam sur un ton humoristique. Il sera intéressant de voir comment Adam s’installe avec les autres.

Adam est le dernier personnage biblique à apparaître dans Lucifer. La saison dernière a présenté le dieu susmentionné ainsi que le frère jumeau de Lucifer, Michael. La saison 6 est la dernière saison de la série, il est donc temps de rattraper ces Lucifer que vous avez manqués. Au-delà de l’introduction d’Adam, la dernière saison comprendra un épisode animé et un nouvel ange rusé intéressé à prendre le travail de Lucifer en enfer. Les 10 derniers épisodes de Lucifer ont donc beaucoup à offrir.