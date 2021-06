Une nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de ‘Star Trek: Picard’ est là et c’est Q-tastic

La première bande-annonce qui fait allusion à l’histoire à venir de la saison 2 de « Star Trek : Picard » est arrivée et bien qu’elle ne dure que 70 secondes, il y a beaucoup de choses à déballer !

Paramount + a dévoilé la nouvelle bande-annonce de Picard aujourd’hui (16 juin), et bien qu’elle n’inclue pas de date de lancement exacte pour la saison 2 de l’émission (en plus d’avoir à attendre jusqu’en 2022), il y a certainement beaucoup à attendre.

Nous ouvrons avec Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) déambulant dans une salle de réception depuis la cour du Château Picard, appelant à plusieurs reprises Laris (Orla Brady).

« Que diable se passe-t-il ici ? dit-il, exaspéré.

À ce moment-là, nous entendons le son familier de la voix de Q devenir apparent (John de Lancie). « Excellente question, Jean-Luc. Lentement, Picard lève les yeux, un air d’effroi absolu sur le visage. « Oh mon Dieu, » continue Q, « Tu es un peu plus vieux que je ne l’imaginais. »

(Et un synthétique/réplicant maintenant aussi. Vous devez vous demander si Q le sait. Il devrait le faire, n’est-ce pas ? Il est omnipotent après tout.)

Arborant une veste noire à col ouvert super élégante, Q est un concurrent infaillible pour M. Alpha Quadrant 2399. (Crédit image : Paramount+)

« Mon capitaine, comme tu m’as manqué, » jubile Q et nous avons notre premier regard sur lui… et il a l’air plutôt bien. Et d’une manière comparable à la réaction de l’amiral Kirk lorsqu’il a revu Khan pour la première fois en 18 ans, Picard halète : « Q… » Seulement, cela fait 29 ans pour lui.

Nous passons à Picard debout sur un podium, flanqué de représentants et de drapeaux de l’Empire Klingon, le drapeau Tellarite (de la finale de la première saison de « Star Trek: Discovery »), la Fédération unie des planètes, Starfleet Command, Starfleet Academy, le IDIC (la fondation de la philosophie vulcaine), Bajoran et Ferrengi. Picard lui-même porte un uniforme de Starfleet légèrement modifié (il semble avoir une fermeture avant de style monstre marron) à celui que nous avons vu dans l’épisode « La fin est le commencement » (S01, E03), plus un badge de communication à jour et son insigne de grade d’amiral.

Il semblerait que l’uniforme de Picard ait été légèrement modifié, c’est peut-être ce qu’il aimerait en 2399. (Crédit image : Paramount+)

Serait-ce la première preuve d’un multivers ? Une nouvelle chronologie où Picard n’a pas quitté Starfleet en 2387 ? La voix de Q fournit la voix off alors que la musique prend une tournure dramatique. « Bienvenue, mon ami, jusqu’au bout du chemin…ne pas pris. »

On a droit à un montage de brefs clips, dont Laris elle-même, Soji (Isa Briones), le Dr Agnes Jurati (Alison Pill) et Cristóbal Rios (Santiago Cabrera), debout sur le pont de La Sirena, qui semble surpris d’avoir soudain un nouveau badge de communication Starfleet non encore identifié.

« Le temps… a été brisé », dit une voix inconnue qui peut être ou non Laris.

« Nous pouvons sauver l’avenir », dit Picard, « Et je vais nous ramener à la maison, ensemble. »

Et puis nous avons coupé Seven of Nine (Jeri Ryan) et peut-être l’élément le plus choquant de cette nouvelle bande-annonce. Paisiblement endormie, elle sursaute et se réveille soudainement ; elle sort du lit et voit un badge étrange sur sa commode puis se surprend dans le miroir… et elle n’a plus d’implants Borgs. Fondu au noir.

Le nouveau badge que Rios a et apparaît sur le siège de La Sirena, est-il le même logo que celui de Seven ? (Crédit image : Paramount+)

Alors voilà ! Il est clair maintenant que nous sommes dans une chronologie parallèle, un peu comme Q a envoyé Picard plusieurs fois auparavant dans « The Next Generation », notamment « Tapestry » (S06, E15) et « All Good Things » ( S07, E25 & 26). Il semble également que personne ne sache qu’ils sont dans une chronologie parallèle comme le montrent leurs réactions aux changements importants.

Le logo sur l’insigne de Seven est-il le même que celui avec lequel Rios se retrouve soudainement ? Son badge semble avoir été incorporé dans un insigne en forme de pointe de flèche, similaire au moins à Starfleets, bien qu’il semble trop symétrique pour être Starfleet, tel que nous le connaissons. Mais, s’il s’agit d’un insigne modifié de Starfleet à chronologie parallèle, Seven est-il un insigne Borg modifié à chronologie parallèle ?

Ce n’est pas un hasard si cette bande-annonce est tombée aujourd’hui, car le 16 juin est également connu sous le nom de « Captain Picard Day » dans un autre exercice ténu d’attribution de date de franchise (voir aussi, « Journée des extraterrestres , » « le 4 mai » « Jour du premier contact » et ainsi de suite). Il est apparu pour la première fois dans l’épisode « The Next Generation » « The Pegasus » (S07, E12) et a été décrit comme un événement annuel à bord de l’USS Enterprise-D pour les écoliers du navire. Les activités comprenaient un concours, jugé par Le capitaine Picard lui-même, dans lequel les enfants ont créé des peintures et des modèles du capitaine.Comme nous l’avons vu dans cet épisode, il n’aimait pas beaucoup l’événement, car il ne répondait généralement pas bien aux enfants.

La saison 2 de « Star Trek: Picard » promet plus d’action Q et de surprises. (Crédit image : Paramount+)

Enfin, pour accompagner la bande-annonce, il y a une nouvelle affiche pour la saison 2… avec les autoroutes de Los Angeles formant un badge Starfleet et le centre-ville de LA en arrière-plan.

Fait intéressant, « Picard » a été tournage repéré récemment au centre-ville de Los Angeles. On serait pardonné de penser qu’il s’agissait purement d’un tournage, un peu comme la façon dont l’Anaheim Convention Center Arena a doublé, avec l’avantage de certains CGI en tant que siège de Starfleet à San Francisco. Cependant, cette affiche, et le siècle apparent qu’elle semble montrer, peut suggérer autre chose. Voyage dans le temps, dans le bon vieux style « Star Trek » peut-être ?

