Une nouvelle bande-annonce pour Batman se concentre sur la relation entre le héros et Catwoman

Le Batman poursuit sa campagne de marketing et dans ce contexte, nous pouvons aujourd’hui profiter d’une nouvelle avant-première du film tant attendu de la Chevalier de la nuit. Dans ce cas, le personnage joué par Robert Pattinson Il aura une grande prépondérance et la nouvelle bande-annonce nous guide un peu plus sur l’intrigue du film. Au début, nous voyons comment un citoyen interroge Bruce Wayne pour ne pas avoir fait « philanthropie » comme leurs parents.

Les nouvelles images montrent la relation entre Homme chauve-souris Oui femme-chat. Elle lui dit que tout ce qui se passe, on imagine les crimes du Riddler, est lié au Wayne. Alfred est encouragé à demander à Bruce si Selina est une amie et le millionnaire répond : « Je ne suis pas sûr ». Il est difficile de faire confiance à un voleur professionnel, même si vous partagez des objectifs communs.

Une nouvelle bande-annonce pour The Batman

Pendant, l’énigme raconte Homme chauve-souris ce qui n’est pas aussi intelligent que je le pensais et Bruce interroge fortement Alfred : « Toutes ces années tu m’as menti ». Une rumeur sur Internet indiquait que le Wayne, dans cette version de l’histoire de la Chauve-Souris Gothique, ils étaient corrompus et c’est cette caractéristique qui provoque la réaction du méchant du film. En revanche, la police se méfie du justicier et pense qu’il est de mèche avec l’énigme.

Homme chauve-souris demande à Selina de ne pas « Gâchez votre vie pour ça » et elle répond qu’elle a 9 vies avant de sauter dans le vide dans une séquence impressionnante. De même, la chauve-souris dit que la réponse est « la justice » tandis que femme-chat presse: « Venez vous venger, créons des ennuis ! ». Les scènes d’action sont très bien faites et choqueront même ceux qui ne sont pas convaincus que ce film est une digne entrée au cinéma pour le personnage.

Cette nouvelle bande-annonce présente également un peu plus le méchant du film. L’énigme c’est dérangeant. Pas étonnant que l’influence du réalisateur Matt Reeves Pour créer cette version du personnage est le tueur en série réel connu sous le nom Le zodiaque! Dans ce cas, l’énigme cherche à attirer l’attention de Homme chauve-souris mais ses objectifs ne sont pas encore clairs. Connaissez-vous l’identité secrète du Chauve-Souris Gothique? Bruce Wayne devra faire attention.

