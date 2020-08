Une nouvelle bande-annonce libère les dinosaures

De retour à l’Isla Nublar! Avec “ Jurassic World: New Adventures “, Netflix lance une nouvelle série d’animation autour du parc aventure habité par des dinosaures. La bande-annonce montre que les créateurs restent fidèles au thème de la série de films: la lutte contre les anciens lézards!

Dans “ Jurassic World: New Adventures “emmène un groupe de six adolescents au Cretaceous Adventure Camp. Il se trouve à l’autre bout de l’île, où se trouve Jurassic World. Lorsque les dinosaures éclatent, les enfants doivent rester ensemble pour survivre.

Des adolescents échappent à un «objet hors de contrôle»

La série d’animation se déroule en même temps que les événements de “Jurassic World” en 2015. Et même si la série Netflix s’adresse à un public plus jeune, les personnages principaux peuvent s’attendre à des horreurs similaires à celles de la longue série de films. Dans les premières minutes de la bande-annonce, ils apprécient la chair de poule sur la chanson titre de “Jurassic Park”! – les joies du camp. Les garçons et les filles chevauchent une tyrolienne près de dinosaures paisibles. Mais l’ambiance change très vite et les adolescents doivent se mettre à l’abri d’un «objet hors de contrôle».

En même temps que la bande-annonce, Netflix a publié une nouvelle affiche:

Les séries d’animation s’appuient sur d’anciens experts «jurassiques»

Il n’est pas surprenant que la série soit si proche de la série de films, étant donné que Steven Spielberg, Frank Marshall et Colin Trevorrow sont à bord en tant que producteurs exécutifs. Spielberg a fondé le succès de la série de films en tant que réalisateur de “Jurassic Park” (1993) et “Forgotten World: Jurassic Park” (1997). “Jurassic World” de Trevorrow a revitalisé la franchise. Marshall soutient la série de films en tant que producteur depuis 2015. Scott Kreamer et Lane Lueras (“Kung Fu Panda – Legends with Fur and Fu”) agissent en tant que showrunner de la série.