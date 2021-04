Une nouvelle bande-annonce et une nouvelle affiche pour ‘Luca’ sont arrivées

Rotin Design Lot de 6 fauteuils LUCA en polyrotin

Le style bistrot s'affirme sans complexe pour le fauteuil outdoor LUCA. En plus, ses coloris sont faciles à marier. Caractéristiques du lot de fauteuils bistrot LUCA : Spécial extérieur : léger et résistant aux intempéries Structure en alu tubulaire, assise en résine tressée Joli rendu classique et chaleureux à la fois Coloris : armature aspect bambou naturel foncé et tressage noir et blanc. Finition brillante Ligatures noir brillant Look intemporel, style terrasse de café Résistant et stable grâce aux doubles tubes dalu de la structure et au renfort croisé sous lassise Assise souple et indéformable Patins en plastique (noir) Fauteuils empilable Dimensions du lot de fauteuils bistrot LUCA : Hauteur Assise 45 cm Profondeur 58 cm Largeur 57 cm Hauteur 88 cm Poids 4.8 Kg Mode d'expédition du lot de fauteuils bistrot LUCA : 3 cartons de deux fauteuils Dimensions d'un carton : 80cm x 85cm x 100cm Préparation et expédition de commandes en 24h/48h Livraison en 3 à 6 jours ouvrés Prise de RDV téléphonique faite par le transporteur Livraison pas de porte (maison) et pied dimmeuble (appartement) Déballage à faire avec le livreur En cas de problème merci de conserver les cartons dorigine et de nous contacter