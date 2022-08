Une nouvelle bande-annonce de Tower Of Fantasy a des personnages personnalisables, des voitures et bien plus encore

Pour le prochain jeu de rôle en ligne Tower of Fantasy, Level Infinite et Hotta Studio ont dévoilé aujourd’hui une nouvelle vidéo.

La liberté et l’ingéniosité de la personnalisation des personnages du jeu, de l’équipement et des divers véhicules que vous pouvez conduire sont toutes mises en évidence dans la bande-annonce.

Une brève vidéo démontre également la flexibilité de s’amuser de différentes manières, par exemple en visitant un parc à thème avec des amis.

De plus, une deuxième vidéo a été mise à disposition dans laquelle certains des développeurs du jeu ont discuté de la sortie mondiale et de ce qui, selon eux, les relie au reste de la communauté des joueurs. Enfin, la possibilité d’interagir avec certains membres de l’équipe de Tower of Fantasy est excellente.

Vous pouvez regarder d’autres bandes-annonces de Tower of Fantasy ici si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu. Ces bandes-annonces supplémentaires se concentrent sur le monde, le conte, les personnages, la moto, la monture, la guerre et la Form II.

L’énorme monde ouvert de la planète Aida peut être explorée de différentes manières, comme le montrent d’autres films, qui montrent des techniques de traversée comme le jogging, la moto et la natation.

Des centaines d’années dans le futur, Tower of Fantasy est un jeu de rôle partagé en monde ouvert sur la lointaine planète Aida. Un conte de science-fiction post-apocalyptique, une construction de personnage approfondie et des combats d’action passionnants sont tous présents dans cette création de Hotta Studios, qui porte sans aucun doute fièrement son influence anime.

Vous pourrez faire fonctionner des véhicules comme des motos et des appareils volants comme des jetpacks. Bien que vous puissiez personnaliser votre personnage, vous pourrez également jouer en tant que simulacres, qui sont déjà des personnages jouables créés.

Vous ne sélectionnez pas de classe. Les trois armes que vous avez avec vous contrôlent cependant vos capacités. De plus, les participants s’engagent automatiquement dans des combats dans l’univers partagé. Pour combattre aux côtés des autres, vous n’entrerez pas dans une pièce particulière. Au lieu de cela, vous interagirez avec d’autres joueurs et combattrez avec eux tant que vous serez dans la même région sur le même serveur.