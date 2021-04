Une nouvelle bande-annonce choquante pour la série «Loki» est sortie

Marvel Studios a publié la nouvelle bande-annonce de Loki, sa troisième série de streaming Disney +. Sa sortie fait suite au lancement de la première affiche de la série en mars.

Tom Hiddleston reprenant son rôle de frère de Thor, le dieu asgardien du mal. Ce Loki est la version de la chronologie alternative créée par le braquage des Avengers aux Infinity Stones dans « Avengers: Fin de partie», Que le Tesseract a utilisé pour échapper à la garde à vue.

Michael Waldron a créé la série pour Marvel et est l’auteur principal. Kate Herron dirige la saison de six épisodes. L’émission met également en vedette Owen Wilson dans le rôle de l’agent de Time Variance Authority Mobius M. Mobius, avec Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Richard E. Grant, Sasha Lane et Erika Coleman.

Bien que les aperçus et les conversations ci-dessus sur la série impliquent que le voyage dans le temps sera un facteur majeur à Loki, on en sait peu sur l’intrigue de la série.

Loki sera présenté en première le 11 juin 2021.