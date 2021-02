Une nouvelle année commence sur Mars alors que trois sondes spatiales se rapprochent de la planète rouge

Bonne année (martienne)! Une nouvelle année sur Mars a commencé hier 7 février 2021 et ces images montrent la planète en train de passer à la nouvelle année. L’image de gauche a été prise le 6 février et l’image de droite a été prise le 1er février, toutes deux capturées par la caméra de surveillance visuelle à bord de la sonde orbitale Mars Express de l’Agence spatiale européenne. Les années sur Mars durent environ 687 jours terrestres, car la planète met presque deux fois plus de temps à orbiter autour du soleil. Cette nouvelle année Mars est désignée Mars Année 36. (Crédit d’image: ESA, CC BY-SA 3.0 IGO)

Bonne année! Sur Mars au moins.

Hier (7 février) a marqué début d’une nouvelle année sur la planète rouge . Alors qu’une année sur Terre dure 365 jours, chaque année sur Mars dure 668 sols (jours sur Mars) – ou 687 jours sur Terre, car chaque sol dure un peu plus longtemps qu’un jour terrestre à 24 heures et 39 minutes. Parce que la planète rouge met presque deux fois plus de temps à orbiter autour du soleil que la Terre, sur Mars, vous fêterez votre anniversaire tous les 23 mois terrestres.

C’est maintenant « Mars Year 36 » sur Mars tel que suivi par les humains sur Terre. « Mars Année 1 » a commencé après qu’une importante tempête de poussière a été détectée en 1956, appelée « la grande tempête de poussière de 1956. » Pour calculer votre âge sur Mars, vous pouvez diviser votre âge par 1,88 (mais notez que voyager sur Mars ne vous rendrait pas plus jeune).

La nouvelle année martienne commence alors que trois missions différentes se rapprochent de la planète rouge. L’orbiteur Hope des Émirats arabes unis devrait arriver en orbite autour de Mars mardi 9 février. Un jour plus tard, la mission chinoise Tianwen-1 devrait également entrer en orbite. Tianwen-1 transporte trois sondes différentes: un orbiteur, un atterrisseur et un petit rover. Puis le 18 février, le rover Mars Perseverance de la NASA effectuera un atterrissage audacieux via un parachute et une grue céleste dans une région connue sous le nom de Jezero Crater. Donc, ce sera une année chargée sur la planète rouge.

Mars a quatre saisons comme nous le faisons sur Terre, avec des hivers plus frais et des étés plus chauds. L’année martienne commence toujours par l’équinoxe de printemps de l’hémisphère nord, qui commence l’automne dans l’hémisphère sud.

Cependant, contrairement à la Terre, les saisons de Mars ne sont pas toutes de la même durée. Cette inégalité est due au fait que l’orbite de la planète rouge autour du soleil est une forme elliptique plus extrême que celle de la Terre. La saison dans laquelle nous entrons maintenant, le printemps dans l’hémisphère nord de Mars, est la plus longue saison de la planète, d’une durée de 194 sols.

Contrairement à la Terre, Mars connaît des températures beaucoup plus extrêmes. La température moyenne annuelle de la planète est de moins 76 degrés Fahrenheit (moins 60 degrés Celsius).

De plus, pendant le printemps et l’été martiens dans l’hémisphère sud de la planète, le nuage allongé d’Arsia Mons, un phénomène météorologique étrange qui est essentiellement un nuage de cristal de glace géant s’étendant sur 1800 kilomètres peut se former et durer plus de 80 sols.

En raison de l’orbite plus elliptique de la planète, les saisons martiennes peuvent également apporter une variété d’effets étranges. Par exemple, au printemps et en été dans l’hémisphère sud de la planète, Mars est plus proche du soleil et se déplace plus rapidement. La proximité du soleil réchauffe l’atmosphère de la planète, et la chaleur accrue et les vitesses accrues de la planète qui tournent si près du soleil remuent les particules dans le sol martien, ce qui peut entraîner d’intenses tempêtes de poussière qui peuvent s’étendre sur tout le globe.

En fait, en 2019, le rover Opportunity de la NASA « est mort » après qu’une tempête de poussière mondiale a couvert les panneaux solaires de l’engin, empêchant ses batteries de se charger et lui faisant perdre le contact avec les équipes de mission sur Terre.

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.