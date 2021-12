Une nouvelle affiche inexplorée découvre un trésor de navire coulé

L’adaptation en jeu vidéo Inexploré a obtenu une affiche officielle avec ses deux pistes au milieu d’une aventure. Avec Tom Holland et Mark Wahlberg, le long métrage devrait sortir dans les salles de cinéma en février, livrant enfin le film tant attendu après des années passées dans l’enfer du développement. Dans l’affiche, Holland ressemble au portrait craché de son homologue du jeu vidéo tandis que Wahlberg manque la moustache de marque pour laquelle Sully est connu.

Le synopsis officiel indique : « Inexploré présente au public l’intelligent Nathan Drake (Tom Holland) et présente sa première aventure de chasse au trésor avec son partenaire fou Victor ‘Sully’ Sullivan (Mark Wahlberg). Inspirée de la célèbre série de jeux vidéo, cette épopée d’action-aventure s’étend sur le monde entier et suit Nate et Sully alors qu’ils se lancent dans la dangereuse poursuite du « plus grand trésor jamais trouvé » tout en traquant des indices qui pourraient mener au frère perdu de vue de Nate. »

Inexploré est réalisé par Ruben Fleischer. Il est basé sur une histoire à l’écran de Rafe Judkins avec un scénario de Judkins, Art Marcum et Matt Holloway. Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner et Ari Arad ont produit. Les producteurs exécutifs incluent Fleischer, Robert J. Dohrmann, David Bernad, Tom Holland, Asad Qizilbash, Carter Swan, Neil Druckmann, Evan Wells, Art Marcum et Matt Holloway.

« Quand nous sommes allés sur le plateau pour la première fois, j’ai vu Mark Wahlberg [who plays mentor figure Sully], et Mark est énorme. C’est une unité « , a récemment déclaré Holland à propos de travailler avec un Wahlberg beaucoup plus grand, via Total Film. » J’étais en bonne forme, mais je n’étais pas du tout grand. » Quelques jours plus tard, le plateau a été fermé en raison Et tandis que le reste d’entre nous était coincé à l’intérieur, mangeant de grandes quantités de crème glacée pour aider à faire face à la pandémie, Holland s’est mis à devenir le rôle de Drake, l’aventurier fou de la série de jeux vidéo massivement populaire Uncharted. Je suis rentré chez moi pendant cinq mois, tout ce que j’ai fait, c’est manger et m’entraîner, manger et m’entraîner, manger et m’entraîner – pour mettre un peu de bois dessus, pour que je ne ressemble pas à un enfant à côté de Mark. »

Il a ajouté: « Je suis toujours à la recherche d’un défi. Je cherche quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant. J’utilise maintenant mon travail comme excuse pour voyager, voir le monde et rencontrer des gens incroyables. Dans une manière similaire à Nathan Drake, j’aime vraiment l’aventure. »

Il s’agit de l’une des nombreuses adaptations en direct à venir basées sur les jeux vidéo populaires de Sony PlayStation. Actuellement, la production d’une série télévisée basée sur Le dernier d’entre nous à HBO avec Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles principaux, Joel et Ellie. Il a également été annoncé qu’un Metal tordu la série est en préparation avec Le Faucon et le Soldat de l’Hiver star Anthony Mackie avec John Doe.

« Nous sommes également ravis d’apporter certaines des meilleures IP PlayStation aux nouveaux médias comme le cinéma et la télévision », a déclaré Tony Vinciquerra, PDG de Sony Pictures, au CES 2021. « Vous verrez cette année le prochain film de Tom Holland, Inexploré, basé sur nos jeux d’aventure emblématiques. Et Le dernier d’entre nous, un voyage émotionnel granuleux, arrivera sur HBO. Ce n’est que le début de l’expansion de notre narration dans les nouveaux médias et un public encore plus large. Sony est une entreprise de divertissement créatif, et le divertissement n’a jamais été aussi important. »





Inexploré sortira dans les salles de cinéma le 18 février 2022.











