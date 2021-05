Une nouvelle affiche de Loki associe le dieu du mal à l’autorité de la variation temporelle sur Disney +

The God of Mischief est au centre de la nouvelle affiche de sa prochaine série solo Disney +, Loki. L’affiche vibrante nous rappelle à nouveau que Loki traitera du temps et, plus particulièrement, du voyage dans le temps, car le prince asgardien est flanqué de plusieurs autres personnages importants tels que l’agent de Time Variance Authority Mobius M. Mobius, joué par Owen Wilson, ainsi que Ravonna Lexus Renslayer de Gugu Mbatha-Raw , un juge de TVA, et Wunmi Mosaku dans le rôle de Hunter B-15. Loki lui-même a même abandonné ses robes de guerrier et son costume vert élégant au profit d’un uniforme de Time Variance Authority.

Il est temps de commencer le compte à rebours ???? Marvel Studios ‘ #Loki arrive dans quatre semaines avec de nouveaux épisodes tous les mercredis à partir du 9 juin @DisneyPlus. pic.twitter.com/eHj5xYs6Qd – Loki (@LokiOfficial) 12 mai 2021

Loki suivra une version alternative du personnage principal, ramassant après avoir volé le Tesseract lors des événements de 2019 Avengers: Fin de partie. Loki est rapidement amené à la mystérieuse organisation de la Time Variance Authority (TVA), une organisation policière qui surveille la chronologie et est obligée de fixer plusieurs délais qu’il a lui-même laissés brisés. Ainsi commence son voyage passionnant à travers le temps et ses aventures modifiant l’histoire humaine, qui finissent par piéger Loki dans son propre thriller policier. Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a récemment décrit la série Disney + en tant que telle, tout en taquinant l’approche unique du membre MCU préféré des fans. « Loki, nous n’en avons pas beaucoup parlé, mais il est incroyablement différent et je pense que nous l’avons appelé un ‘thriller policier’ – ce à quoi vous ne penseriez pas nécessairement quand il s’agissait de Loki, » a déclaré Feige à propos de séries.

Créé par Michael Waldron qui servira également de scénariste en chef avec Kate Herron réalisant pour la première saison, Loki trouve Tom Hiddleston reprenant le rôle qu’il a si bien joué dans l’univers cinématographique Marvel. Malgré plusieurs faux morts, puis une mort réelle aux mains géantes et violettes de Thanos, Loki vit, sans doute en grande partie grâce à la performance de Hiddleston qui s’est avérée être l’une des plus populaires de toute la franchise.

En fait, contrairement aux autres séries Disney + WandaVision, qui est susceptible d’être une série limitée one-and-done, Loki est en préparation pour de nombreuses autres aventures à venir, le vice-président de la production et du développement de Marvel Studios, Nate Moore, estimant que le personnage et le concept se prêtent à plusieurs séries. « Celui qui me vient à l’esprit – et ce n’est probablement pas un secret – je pense qu’il y a beaucoup de récits à Loki qui sont vraiment irrévérencieux, intelligents et cool, mais se prêtent également à plusieurs saisons d’une manière où ce n’est pas une seule- off », a déclaré Moore. « Tom Hiddleston, je pense, fait certains de ses meilleurs travaux sur cette série. C’est vraiment incroyable. Je pense à toutes les bonnes choses qu’il a faites, mais cette série va montrer des côtés si différents et vraiment la vraie portée. de sa gamme. Je pense que cette émission va surprendre beaucoup de monde. «

La date de la première de Loki a récemment été avancée et l’émission sera désormais diffusée le mercredi plutôt que le vendredi à partir de Disney + le 9 juin 2021. La première saison comprendra six épisodes et l’émission fera partie de la phase quatre du MCU.

Sujets: Loki, Disney Plus, Streaming