Une mystérieuse infection cérébrale fait que les ours agissent «  comme des chiens amicaux  »

Une mystérieuse maladie neurologique chez les jeunes ours noirs californiens (Ursus americanus) les oblige à se comporter comme des chiens de compagnie, à se rapprocher des humains de manière amicale.

Bien que cela semble mignon, ce comportement anormal aggrave considérablement les chances des ours de survivre dans la nature.

le ours , qui ont tous environ 1 an, semblent souffrir d’une forme d’encéphalite infectieuse – inflammation du tissu cérébral qui peut être causée par virus , les bactéries , champignons et les parasites, ainsi que dans le cadre d’une réponse auto-immune. Mais les vétérinaires ne savent pas exactement ce qui cause le problème ou à quelle vitesse il se propage dans la population.

Les symptômes comprennent une inclinaison importante de la tête, des mouvements léthargiques, des tremblements musculaires, des convulsions, la marche en rond et une insuffisance pondérale significative, ainsi qu’une intrépidité surprenante envers les humains.

«Les ours infectés attirent notre attention parce qu’ils abordent les gens de manière pacifique, amicale et non agressive», a déclaré Ann Bryant, directrice exécutive de la Ligue BEAR (Bear Education Aversion Response) qui a été impliquée dans le sauvetage des ours infectés. « Leur comportement est similaire à celui d’un chien, pas d’un ours. »

Au cours de la dernière année, quatre personnes ont été trouvées atteintes de la maladie – le plus grand nombre de cas depuis sa première détection en 2014, selon le California Department of Fish and Wildlife (CDFW) .

La population d’ours noirs en Californie est passée de 10 000 à 15 000 individus en 1982 à 30 000 à 40 000 aujourd’hui, selon le CDFW. En conséquence, les vétérinaires ne sont pas trop inquiets des impacts de la maladie sur l’ensemble de la population.

Des jeunes intrépides

Bien que les cas d’encéphalite soient rares, les symptômes ont permis de repérer assez facilement les ours infectés.

« Le premier ours que j’ai personnellement sauvé a reçu un diagnostic d’encéphalite en mars 2018 », a déclaré Bryant à 45Secondes.fr. « Elle est entrée dans une école et est entrée dans une salle de classe où elle s’est assise parmi les enfants, se comportant comme un chien amical. »

En 2019, un autre ours infecté était filmé en vidéo essayant de monter sur un snowboard aux côtés de son rider. Le jeune homme a finalement été sauvé après que le snowboardeur et ses amis aient joué avec lui et lui aient donné des sandwichs. Cependant, un comportement amical ne signifie pas qu’il est sans danger pour les humains de côtoyer les ours.

« Les ours s’approchant de personnes qui pourraient alors traiter l’animal comme s’ils étaient apprivoisés pourraient facilement présenter un danger », a déclaré Bryant. « Je ne serais pas à l’aise avec un membre du public qui essaie de gérer l’un de ces ours, ou n’importe lequel, »

Au lieu de cela, si quelqu’un rencontre des ours présentant des symptômes d’encéphalite, ils doivent le signaler au CDFW, a déclaré Bryant.

Ces deux ours en particulier résident maintenant dans des centres de sauvetage, où ils doivent recevoir des soins médicaux constants pour contrôler l’inflammation du cerveau, mais la plupart des autres ours n’ont pas cette chance.

L’ours le plus récent atteint de la maladie, qui a été découvert en février gisant à l’arrière d’un camion garé sur une propriété résidentielle, présentait une insuffisance pondérale majeure et était couvert de puces, et a dû être abattu en raison de sa mauvaise condition physique. selon l’abeille de Sacramento .

Malheureusement, ce triste sort est arrivé à la majorité des ours infectés, qui ne sont pas en mesure de prendre soin d’eux-mêmes et semblent avoir été abandonnés par leur mère.

Il est peu probable que les ours infectés soient en mesure de devenir des adultes autonomes. (Crédit d’image: Shutterstock)

En augmentation?

Selon le CDFW, des vétérinaires du Nevada Department of Wildlife (NDOW) ont découvert pour la première fois l’encéphalite chez les ours autour du lac Tahoe, à la frontière californienne.

Depuis lors, le CDFW a enregistré huit cas en Californie, bien que le nombre réel puisse être plus élevé. La moitié des cas confirmés ont été détectés l’année dernière, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’ils sont en augmentation.

« Mon opinion est que ce n’est pas en augmentation », a déclaré Bryant. « Mais d’autres études sont enfin en cours pour que nous en soyons plus conscients. »

La maladie ne semble pas non plus transmissible entre les ours individuels, a déclaré Bryant. Ceci est encourageant pour le reste de la population, mais a laissé les chercheurs perplexes quant à la cause.

« Le pire dans cette menace pour nos ours est que nous ne savons pas avec certitude ce qui la cause », a déclaré Bryant. « L’inconnu est troublant. »

Origine inconnue

Les ours infectés sont emmenés au laboratoire d’enquêtes sur la faune du CDFW, où ils peuvent être traités ou, plus probablement, euthanasiés en raison de leur mauvaise condition physique.

« Les ours qui meurent ou qui sont euthanasiés sont autopsiés pour déterminer la cause du décès », a déclaré Brandon Munk, vétérinaire senior de la faune au laboratoire des enquêtes sur la faune de la CDFW, à 45Secondes.fr. « L’évaluation des tissus peut confirmer si un animal a eu une encéphalite ou non. »

Bien que les vétérinaires puissent identifier la maladie, il s’est avéré beaucoup plus difficile de déterminer la cause de l’encéphalite.

« L’inflammation cérébrale est probablement ce qui cause les symptômes », a déclaré Munk. « Au-delà de cela, nous ne connaissons pas les mécanismes spécifiques qui peuvent être en jeu. »

Des agents pathogènes potentiels ont été identifiés comme la cause de l’encéphalite, mais aucun n’a été confirmé à ce jour.

« Nous avons identifié cinq nouveaux virus d’ours noirs, dont certains sont poursuivis comme causes possibles de l’encéphalite », a déclaré Munk. « Nous travaillons également avec un laboratoire de recherche pour évaluer davantage si un parasite protozoaire pourrait en être la cause. »

Cependant, il est également possible qu’il y ait plus d’un agent pathogène responsable de l’encéphalite, a déclaré Munk.

