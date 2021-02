Une mosquée construite des décennies après la mort du prophète Mahomet découverte près de la mer de Galilée

Les restes de l’une des premières mosquées jamais enregistrées, construite juste une génération après la mort du prophète Mahomet, ont été retrouvés près de la mer de Galilée en Israël, selon des archéologues de l’Université hébraïque.

Les archéologues ont trouvé les vestiges fondamentaux de la mosquée vieille d’environ 1350 ans sous une autre mosquée qui avait été construite au-dessus de celle-ci à Tibériade, une ville du nord d’Israël.

«Nous connaissons de nombreuses mosquées anciennes qui ont été fondées au tout début de la période islamique», a déclaré Katia Cytryn-Silverman, responsable des fouilles, spécialiste de l’archéologie islamique à l’Université hébraïque d’Israël, a déclaré à l’Associated Press (AP). D’autres premières mosquées, y compris la mosquée du Prophète à Médine, en Arabie saoudite, construite en 622 après JC, et la grande mosquée de Damas en Syrie, achevée en 715 après JC, qui ont été agrandies et reconstruites au fil des ans, sont toujours utilisées comme lieux de culte. , ce qui signifie que les archéologues ne peuvent pas y faire de fouilles approfondies.

« Il n’est pas possible de fouiller ces sites, car ils sont généralement situés sous des mosquées qui sont encore utilisées », a déclaré Cytryn-Silverman dans un communiqué de l’Université hébraïque. « Ici à Tibériade, nous avons eu cette occasion remarquable de fouiller le site et de rechercher ce qui se trouvait en dessous. »

La mosquée récemment découverte date de la seconde moitié du VIIe siècle, ce qui en fait la « plus ancienne mosquée du vendredi jamais découverte. [a mosque that holds Friday, or Jumu’ah noon prayers], apparemment même antérieure à la mosquée la plus ancienne trouvée à Wāsit, en Irak (datée de 703), de plusieurs décennies », a-t-elle déclaré dans le communiqué.

Tout ce qui reste de cette mosquée vieille de plusieurs siècles, ce sont ses fondations et ses artefacts trouvés dans le remblai sous ces structures, tels que des pièces de monnaie et des fragments de poterie datant du septième siècle, qui ont contribué à dater le bâtiment.

Image 1 sur 7 Une vue aérienne du site de la mosquée (Crédit d’image: Rafael Langier Gonçalves) Image 2 sur 7 Un archéologue examine les fondations de la première mosquée juste au-dessus des vestiges d’un édifice romain monumental. (Crédit d’image: David Silverman) Image 3 sur 7 cette photo montre deux ensembles de fondations rondes, l’une d’entre elles de la mosquée précédente. (Crédit d’image: David Silverman) Image 4 sur 7 Une photo aérienne du site vers le nord-est (Crédit d’image: David Silverman et Yuval Nadel) Image 5 sur 7 L’abside d’une structure franque du XIIe siècle sur le site, peut-être d’une chapelle. (Crédit d’image: Rafael Langier Gonçalves) Image 6 sur 7 Une photo aérienne du site regardant vers le sud-ouest (Crédit d’image: David Silverman et Yuval Nadel) Image 7 sur 7 Le coin nord-ouest de la mosquée du VIIIe siècle, avec une colonne à usage secondaire comme «pierre angulaire». (Crédit d’image: David Silverman)

Pas un marché

Les archéologues connaissent ce site depuis les années 1950. Cependant, à l’époque, les restes de la mosquée ont été mal interprétés comme un couvert byzantin marché de la période, a déclaré Cytryn-Silverman à 45Secondes.fr. Cette erreur a persisté, même lorsque le regretté archéologue Yizhar Hirschfeld a découvert, à la fin des années 2000, « de petites fondations rondes, très rugueuses et asymétriques, qui, selon lui, appartenaient à un bâtiment postérieur au » marché « », a-t-elle dit.

Mais lors des récentes fouilles de Cytryn-Silverman et de son équipe, « j’ai réalisé que le plan au sol de ce« marché couvert »était très similaire à celui de la Grande Mosquée de Damas du début du VIIIe siècle, qui existe toujours», a déclaré Cytryn-Silverman à 45Secondes.fr dans un e-mail. L’équipe a déterminé que le soi-disant mur de la période byzantine « était en fait le fondement de la première rangée de colonnes du stade initial de la mosquée », qui formait un bâtiment quasi rectangulaire d’environ 22 mètres de long sur 160 pieds. (49 m) de large, dit-elle.

Les diverses fouilles qui y ont eu lieu au fil des ans ont mis au jour des tuiles cassées à partir du moment où la mosquée, qui a été agrandie au fil des ans après sa construction initiale, s’est effondrée pendant la tremblement de terre de 1068. Les archéologues ont également découvert de longues chaînes de bronze qui contenaient autrefois des lampes de mosquée en verre. « Les lampes, bien sûr, se sont brisées à cause de l’effondrement, mais les nombreux restes de leurs poignées nous permettent de comprendre leur type », a déclaré Cytryn-Silverman à 45Secondes.fr.

Les archéologues ont trouvé deux longueurs de chaînes en bronze, l’une de 24 pieds (7,4 mètres) de long et l’autre de près de 20 pieds (6 m) de long. « Le plus long … nous permet même d’estimer la hauteur de la salle couverte de la mosquée », a déclaré l’archéologue Katia Cytryn-Silverman à 45Secondes.fr. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de l’expédition)

Tolérance religieuse

Les musulmans qui adoraient dans cette première mosquée étaient des voisins avec des juifs et des chrétiens, qui avaient également des édifices religieux dans le quartier, y compris une église monumentale à proximité qui était « apparemment la plus grande église de Galilée », et la grande synagogue de Hammat Tiberias à la sud, dit-elle.

<< Ainsi, nos découvertes, qui enseignent que dans sa première étape la mosquée était une structure plus simple et plus humble par rapport aux maisons de prière à proximité, montrent que l'islamisation de la ville était progressive, que les nouveaux dirigeants étaient tolérants et que le nouveau religion adaptée à la dynamique des autres », a-t-elle déclaré. En 635, les Arabes musulmans ont conquis le Levant (les terres immédiatement à l'est de la Méditerranée), mais Tibériade était encore un endroit relativement tolérant, a déclaré Cytryn-Silverman.

Au cours des années 720 et 730, la mosquée s’est transformée en un bâtiment plus grand avec une cour et au moins une citerne souterraine (un réservoir pour stocker l’eau). Dans les années 800, un minaret pour appeler les musulmans à la prière a probablement été érigé, a noté Cytryn-Silverman. La mosquée est restée en service jusqu’à la fin des années 900, selon une pierre tombale d’une personne chrétienne trouvée à proximité. Ensuite, le tremblement de terre l’a détruit en 1068, et les croisés sont arrivés vers 1100.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.