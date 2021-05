Une montre calculatrice qui pèse ce qu’un téléphone portable et coûte ce qu’un appareil pliable moderne: c’était le HP-01 Wirst Instrument

Si vous êtes avec quelqu’un, si possible millénaire ou quoi que ce soit avant, jouez quelque chose: laissez-le fermer les yeux et dire la première chose qui lui vient à l’esprit quand il entend « montre calculatrice« Beaucoup d’entre nous pensent à » Casio « dans le premier millième de seconde, mais en réalité, les honneurs de pionnier de ce produit frappant vont à d’autres, y compris Hewlett-Packard (alors qu’il n’en était qu’un.

Alors que des montres comme la Casio CA-50 (celle de « Back to the Future ») ont émergé au milieu des années 1980, les fabricants qui ont lancé cette tendance étaient Calcron, Pulsar (une marque de Hamilton d’aujourd’hui) et Hewlett-Packard ( HP). Et de ce dernier le Instrument de poignet HP-01, parce qu’il s’appelait comme ça, sans même avoir le mot «horloge» dans son nom.

La dernière technologie (d’avant) au prix d’un appareil pliable (à partir de maintenant)

Dans la perspective d’aujourd’hui, il est très curieux de lire la brochure (enfin, l’article du Hewlett-Packard Journal de décembre 1977) sur le HP-01. Surtout en lisant que c’était « le premier d’une nouvelle génération » d’instruments de poignet « (peut-être le » grand terme « de dispositifs portables), lorsque HP a coupé le robinet par rapport à ce type de produits, qui étaient également plutôt un produit de luxe.

Qui peut désormais se permettre un appareil pliable comme le Samsung Galaxy Z Fold 2, à ce moment-là, ils auraient pu se permettre un HP-01

En fait, apparemment certains 50000 unités et la moitié ont été achetées par un cheikh arabe. Bien que dans ce cas ce n’était pas quelque chose de prohibitif comme certains articles de collection ou des éditions limitées de voitures de luxe: le prix de départ était de 650 dollars, ce qui, si l’on prend en compte l’inflation, serait environ 2089,44 € aujourd’hui.

C’est ainsi que l’instrument HP-01 Wirst a été livré. Image: Iconeek

Autrement dit, qui peut désormais se permettre un appareil pliable comme le Samsung Galaxy Z Fold 2, à l’époque, pouvait se permettre un HP-01. C’était presque « bon marché » en tenant compte du fait que le Hamilton Pulsar Time Computer, que nous avons mentionné dans l’introduction, coûtait 2 100 dollars en 1972, soit environ 13 307,22 aujourd’hui compte tenu de l’inflation.

Six fonctions et quatre types de nombres

Que faisait le HP-01? J’avais six fonctions: donnez l’heure, les alarmes, le chronomètre / minuterie, la calculatrice, le calendrier et la mémoire. Il avait un total de 28 touches, et il n’est pas surprenant qu’elles semblent trop petites pour appuyer sur votre doigt car il n’y en avait que six conçues pour cela, le reste était actionné avec un pointeur qui était intégré dans la boucle de la sangle, ou bien avec un stylo livré avec la montre.

Le microprocesseur de cette montre avait 38 000 transistors (L’Apple A14, le processeur de l’iPhone 12, en compte 11,8 milliards). Quatre types de données peuvent être saisis: des nombres décimaux (de « .0000001 » à « 9999999. ») et des entiers, des dates, des intervalles de temps et des heures, d’où nous voyons des clés spécifiques pour les barres ou les deux points.

L’écran était une LED de nombres rouges sur fond noir (tout très « voiture fantastique »), dans laquelle neuf chiffres pourraient tenir (il pourrait montrer des puissances de dix avec la notation scientifique, avec la mantisse, la virgule, le signe et l’exposant, même si ce n’était pas un calculatrice scientifique). Une LED parce que l’écran LCD était encore à venir, pour finir par dominer le domaine des montres numériques, des calculatrices et de nombreux autres appareils.

Concernant ses fonctions de calcul, le HP-01 pourrait effectuer calculs algébriques, tout en suivant pas à pas la procédure d’introduction des opérations. Et ce qui ressortait beaucoup, c’est qu’il intégrait un calendrier de 200 ans, ce qui peut être valable si certains HP-01 continuent de fonctionner puisqu’ils ont été collectés du 1er janvier 1900 au 21 décembre 2099.

Petit mais solide

Bien que cela puisse ressembler à une montre de taille assez standard sur les photos, c’était une bonne pièce. Le HP-01 pesait 170 grammes et son volume était de 16 centimètres cubes. Pour vous donner une idée, en termes de dimensions, elle était un peu plus compacte que la Samsung Galaxy Watch 3 de 41 millimètres (elle mesure environ 16,7 cm³), mais c’était littéralement comme porter un Xiaomi Mi 11 5G au poignet (il pèse 169 grammes).

Il était en acier, mais les touches affichaient des couleurs différentes selon le modèle. Dans celui-ci de Keith Midson, ils étaient blancs et rouges, mais dans celui qui apparaît dans le livre Core Memory de Mark Richards, ces touches fonctionnelles sont de couleur ambre.

Le HP-01 n’a pas été le succès de vente auquel ils s’attendaient, mais malgré cela au fil du temps, il est devenu un objet de collection, dont Hewlett-Packard conserve elle-même un exemplaire dans son musée. Peut-être est-il moins connu que les Casios, mais d’une certaine manière, il est entré dans l’histoire, en venant à être considéré comme « le père des montres à LED des années 70 ».

Image | Iconeek