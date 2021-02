Une «  momie de boue  » jamais vue auparavant en Egypte découverte dans un mauvais cercueil

La découverte d’une rare « momie de boue » de l’Egypte ancienne a surpris les archéologues, qui ne s’attendaient pas à trouver le défunt enfermé dans une coquille de boue durcie.

La « carapace de boue » est une trouvaille sans précédent; il révèle «un traitement mortuaire non documenté auparavant dans les archives archéologiques égyptiennes», ont écrit les chercheurs dans l’étude, publiée en ligne mercredi 3 février dans la revue PLOS One .

Il est possible que «l’enveloppe de boue» ait été utilisée pour stabiliser la momie après qu’elle a été endommagée, mais la boue a peut-être aussi été destinée à imiter les pratiques utilisées par l’élite de la société, qui était parfois momifié avec des matériaux à base de résine importés sur une période de près de 350 ans, de la fin du Nouvel Empire à la 21e dynastie (environ 1294 avant JC à 945 avant JC), ont déclaré les chercheurs.

Alors, pourquoi cet individu était-il couvert de boue plutôt que de résine? «La boue est un matériau plus abordable», a déclaré Karin Sowada, chercheuse principale au département d’histoire et d’archéologie de l’Université Macquarie de Sydney, en Australie, dans un courriel.

La gaine de boue n’est pas la seule bizarrerie de la momie. La momie, datée d’environ 1207 avant JC, a été endommagée après la mort et a même été enterrée dans le mauvais cercueil destiné en fait à une femme décédée plus récemment, ont découvert les chercheurs.

Comme beaucoup de momies égyptiennes antiques, la «momie de boue» et son cercueil à couvercle ont été acquis dans les années 1800 par un collectionneur occidental, dans ce cas, Sir Charles Nicholson, un homme politique anglo-australien qui l’a amené en Australie. Nicholson en a fait don à l’Université de Sydney en 1860, et aujourd’hui ils résident au musée de l’aile Chau Chak de l’université. Mais il semble que celui qui a vendu les artefacts a trompé Nicholson; le cercueil est plus jeune que le corps qui y est enterré, ont découvert les chercheurs.

«Les marchands locaux ont probablement placé un corps momifié sans lien de parenté dans le cercueil pour vendre un« ensemble »plus complet, une pratique bien connue dans le commerce local des antiquités», ont écrit les chercheurs dans l’étude. Le cercueil est inscrit avec le nom d’une femme – Meruah ou Meru