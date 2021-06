Une molécule de stress crée des « cœurs brisés »

Photo/Image :

La cardiomyopathie de Takotsubo, connue sous le nom de syndrome du cœur brisé, est une affection caractérisée par l’affaiblissement de la principale chambre de pompage du cœur et survient généralement après une situation de stress sévère, telle que la perte d’un être cher, ou, par exemple , un tremblement de terre ou une autre catastrophe naturelle.

Il a également été signalé après un événement heureux comme un mariage, ou un événement stressant comme une réunion ou le début d’un nouvel emploi, bien que selon la British Heart Foundation, environ 30% des patients ne peuvent pas identifier ce qui l’a déclenché.

Identifié pour la première fois au Japon au début des années 1990, le syndrome ressemble beaucoup à une crise cardiaque dans ses symptômes. Les personnes qui en souffrent – ​​en particulier les femmes ménopausées – ressentent des douleurs thoraciques, un essoufflement et, dans certains cas, des palpitations, des nausées et des vomissements.

« Les gens vont à l’hôpital en pensant que c’est une crise cardiaque, mais quand les médecins regardent le cœur, ils voient d’abord qu’il n’y a pas d’obstruction (dans les artères), puis ils voient qu’il a une forme étrange : la partie supérieure se contracte très intensément , tandis que la partie inférieure semble paralysée », explique Sian Harding, professeur de pharmacologie cardiaque au National Heart and Lung Institute de l’Imperial College de Londres, au Royaume-Uni.

Adrénaline

Bien que la plupart se rétablissent après quelques jours ou semaines et que les lésions cardiaques soient légères par rapport à une crise cardiaque, le syndrome peut être récurrent et, dans environ 5 % des cas, mortel.

On sait que la montée soudaine d’adrénaline causée par le stress aigu généré par un violent coup émotionnel est à l’origine de la perte de mouvement dans la partie inférieure du cœur qui conduit au syndrome de Takotsubo.

Mais ce qu’une équipe de chercheurs de l’Imperial College de Londres, supervisée par Harding, a maintenant découvert, c’est qu’il existe deux molécules clés associées à la maladie.

Selon les résultats de la recherche, l’augmentation de ces deux molécules (micro-ARN 16 et micro-ARN 26a) liée au stress, à l’anxiété et à la dépression, rend les gens plus susceptibles de souffrir du syndrome, car leur corps devient plus sensible à l’adrénaline.

En laboratoire, les chercheurs ont exposé des cellules cardiaques humaines et murines à ces molécules.

« Nous avons pu voir qu’après cela, couplés à de faibles niveaux de stress chronique pendant deux à six semaines, les cellules sont devenues plus sensibles au syndrome de Takotsubo », explique Harding.

« Si vous avez ces molécules depuis longtemps, elles vous prédisposent au syndrome. »

En d’autres termes, « de faibles niveaux de stress chronique font réagir votre corps de cette manière à un épisode de stress dramatique et aigu », explique le chercheur.

Actuellement, il n’existe pas de traitement spécifique pour le syndrome du cœur brisé. Les gens passent souvent quelques jours à l’hôpital en attendant que le cœur se rétablisse tout seul.

Comprendre le mécanisme de cette affection ouvre cependant la voie au développement de traitements qui empêchent sa récidive chez les personnes qui en ont déjà souffert, en mesurant les taux de ces deux molécules dans le sang et en les bloquant si nécessaire.

Mais il est également important d’apprendre à reconnaître la maladie et de ne pas la confondre avec une crise cardiaque.

« Quand les gens arrivent à l’hôpital, il est très important de savoir s’ils ont ou non Takotsubo, car si vous faites des tests en pensant qu’il s’agit d’une crise cardiaque, cela peut aggraver la situation », explique Harding.