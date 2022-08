Une mise à niveau importante pour Kena Bridge Of Spirits est à venir, selon Ember Lab à l’approche du premier anniversaire du jeu

Une nouvelle bande-annonce pour Kena : Pont des Esprits a été publié, présentant le nouveau contenu de la « Mise à jour anniversaire ». Le 27 septembre 2022, cette mise à niveau sera disponible sans frais. Le jeu sera également rendu accessible pour la première fois sur Steam ce jour-là, après avoir été une exclusivité PC uniquement sur Epic Games Store.

Bien que de nombreux jeux adorables aient été lancés au cours des dernières années, en trouver un plus époustouflant esthétiquement que Kena: Bridge of Spirits n’est pas accessible. Le jeu, créé et édité par Laboratoire Ember, suit une adolescente Spirit Guide nommée Kena alors qu’elle aide les âmes en détresse à entrer dans le monde des esprits. Même si le jeu est disponible depuis près d’un an, les créateurs publient toujours de nouveaux éléments pour le plaisir des utilisateurs.

Ember Lab a récemment annoncé un nouveau contenu gratuit pour Kena Bridge of Spirits. Le jeu a déjà reçu des correctifs du développeur pour résoudre les problèmes et ajouter de nouveaux produits cosmétiques. Pourtant, cette prochaine mise à jour devrait fournir le plus de matériel depuis le lancement du jeu en septembre 2021. De plus, en l’honneur du premier anniversaire du jeu, il y aura une mise à jour appelée « Mise à jour anniversaire », qui comprendra également une variété de nouveaux cosmétiques et fonctionnalités.

L’information selon laquelle New Game + arriverait sur Kena: Bridge of Spirits était l’un des points forts de l’annonce. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les joueurs qui ont terminé le jeu peuvent recommencer l’aventure avec tout le contenu à débloquer des parties précédentes. De plus, les fans peuvent désormais participer à des « situations de combat repensées et plus difficiles ».

La mise à jour anniversaire propose de nombreuses autres améliorations passionnantes en plus de New Game +. Par exemple, la mise à jour inclura de toutes nouvelles Charmstones qui modifient le rôle de Kena au combat. De plus, un tout nouveau mode de jeu appelé Spirit Guide Trials, qui présente une variété de difficultés, est introduit dans le jeu.