Une mise à jour passionnante de Fortnite ajoute des vélociraptors

Après de nombreux rapports, rumeurs et fuites, les vélociraptors ont finalement réussi à Fortnite dans la dernière mise à jour du correctif. Compte tenu du thème de la saison en cours « Primitif«Et les œufs mystérieux situés autour de la carte depuis son lancement, cela semblait une question de temps avant que les dinosaures n’atteignent la carte.

En plus d’ajouter des vélociraptors à l’île, la nouvelle mise à jour a également ajusté et amélioré l’artisanat. À partir d’aujourd’hui, par exemple, les os d’animaux et les pièces mécaniques devraient être plus abondants.

Cela devrait rendre les armes de fortune que les joueurs peuvent améliorer plus proéminentes avec plus de matériaux disponibles dans l’ensemble.

Comme indiqué ci-dessus, Fortnite est maintenant dans le Chapitre 2 – Saison 6. Le jeu lui-même est actuellement disponible sur la plupart des grandes plates-formes, mais la version de ios, en particulier, vous avez rencontré un problème après Jeux épiques Il a déclenché intentionnellement une chaîne d’événements qui l’ont provoqué.

Fortnite Season 6, Chapter 2 « Primal » est disponible pour jouer sur Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC et certains appareils mobiles.