Une mise à jour massive arrive sur DragonRide VR

De TypeEh Studios est une aventure d’action passionnante DragonRideVR. Les joueurs qui souhaitent vivre une expérience VR unique peuvent mettre leur casque VR et traverser le ciel à dos de dragon. Ce titre vient de publier une mise à jour massive des options de joueur en expansion que les joueurs ont sur le dos d’une énorme bête céleste.

Le titre est disponible sur Vapeur avec une future version prévue pour PlayStation Vr, et la mise à jour ajoute un tout nouveau mode «RhythmRide». Basé sur le nom, le jeu s’inspire des jeux de rythme et ajoute une expérience musicale à l’aventure d’action.

DragonRide VR vous met sur le dos d’un dragon alors que vous chevauchez dans une expérience fantastique inoubliable. Jouez à plusieurs mini-jeux, explorez des mondes magiques époustouflants et volez sur votre propre dragon. Les joueurs peuvent choisir parmi une variété d’options prédéfinies ou jouer dans le tout nouveau mode rythmique.

Les aventures sont préréglées pour que les joueurs puissent s’asseoir et profiter de la balade. Il existe différents modes parmi lesquels choisir, notamment le vol, la marche, la natation et la plongée en fonction de l’aventure que les joueurs souhaitent poursuivre.

Le nouveau mode de jeu Rhythm Ride propose 25 chansons artisanales avec plusieurs niveaux de difficulté au choix. Les joueurs peuvent s’affronter dans un classement mondial en passant par différents types de parcours et points de base. C’est un excellent moyen de s’entraîner et le jeu prend en charge les chansons personnalisées.

Les modes alternatifs incluent le vol libre, le tir sur cible, la chasse aux œufs, la chasse au ballon, etc. Les développeurs continuent de publier des mises à jour continues concernant cette expérience unique, et les fans peuvent continuer à faire des suggestions à l’équipe de développement.

La seule caractéristique majeure de ce jeu est ses vues panoramiques incroyables. Placé dans un décor fantastique, le titre est conçu pour emmener les joueurs de réalité virtuelle dans un autre monde. Un monde avec des dragons, de la magie et des aventures de leur propre conception.

Bien que certains aspects de ce jeu le rendent obsolète, pour les joueurs de réalité virtuelle, il s’agit d’une expérience immersive. Les joueurs peuvent trouver plus d’informations concernant ce titre sur leur page Steam et leurs canaux de médias sociaux.

Les joueurs de tous publics apprécieront l’immersion unique que l’on retrouve dans ce titre. Le jeu convient à tous et fonctionne sur les casques HTC Vive, Valve System, Oculus Rift et Windows Mixed Reality.

DragonRideVR est disponible via Steam pour seulement 9,99 € et est livré avec chaque mise à jour incluse. Les développeurs semblent ne pas publier de DLC pour ce titre, et plutôt se déplacer pour améliorer activement le fichier de jeu déjà existant.