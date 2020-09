Une mise à jour ajoute de nouvelles notifications pour Xbox One 2010

Suite à la sortie de la mise à jour d’août 2020 pour Xbox One, les gens de Redmond continuent de créer des versions futures. Le prochain sera le mois d’octobre, que vous pouvez voir tout ce qu’il comprendra, y compris les nouveaux designs présentés il y a une semaine.

Pour le moment, les changements que nous pouvons connaître font référence au nouveau design qu’ils ont déjà présenté, ainsi qu’aux améliorations de la confidentialité et au partage de captures d’écran. Avec cela, nous verrons un design adapté à la nouvelle direction de Microsoft avec des bords arrondis, de nouvelles polices, des tailles et des couleurs différentes pour mettre en évidence le contenu qui intéresse à ce moment-là.

Mettre à jour les détails

Vous avez déjà une nouvelle mise à jour disponible pour les membres Insider Skip Ahead, Alpha dans les versions 2011 et 2010 de leur système d’exploitation respectivement. Pour accéder à Alpha et Skip Ahead depuis Insider Xbox One, il est nécessaire que nous ayons une invitation de Microsoft, car ils seront des versions plus instables et antérieures.

Quoi de neuf dans la mise à jour

Microsoft a ajouté un pop-up en bas du guide quand ils nous en envoient un invitation d’un jeu. De plus, nous pourrons voir toutes les invitations lors de l’ouverture du Guide plutôt que dans un autre onglet séparé. Toutes les notifications peuvent être vues au même moment, mais avec cela, nous verrons les invitations en attente plus rapidement.



quand ils nous en envoient un De plus, nous pourrons voir toutes les invitations lors de l’ouverture du Guide plutôt que dans un autre onglet séparé. Toutes les notifications peuvent être vues au même moment, mais avec cela, nous verrons les invitations en attente plus rapidement. Les utilisateurs Alpha, Beta et Delta pourront surveiller la progression de l’installation depuis l’écran d’accueil. Une fois l’installation terminée, l’installation restera dans la liste la plus récente.

Améliorations des mises à jour Insider

Correction d’un bug où l’audio Dolby Atmos serait perdu si l’écran était à 120 Hz et la densité de couleur à 36 bits par pixel (12 bits)

Correction d’un problème où le texte s’assombrissait lors de la saisie d’une réponse.

Nous devrions maintenant voir l’heure à laquelle le Guide s’ouvre.

Correction d’un bug où la concentration est perdue en allant Trouvez un groupe.

Correction d’un bug où la boutique ne s’ouvrait pas en cliquant sur Afficher en magasin.

Mises à jour diverses pour afficher correctement la langue sur Xbox One.

Bogues connus sur Xbox One

Les paramètres Dolby Atmos pour les écouteurs peuvent changer au redémarrage / mise à jour.

Le mélangeur audio ne peut pas être utilisé par certains utilisateurs pour régler le volume du chat / jeu.

Le bouton de suppression dans le menu de partage n’apparaîtra pas correctement et ne peut pas être sélectionné.

Le guide peut ne pas s’ouvrir ou se charger.

Nous pouvons trouver les images du jeu sous forme d’image grise lors de la navigation dans la collection.

La balise démo / test peut marquer de manière incorrecte certains jeux.

Certains titres montreront dans le nouveau Microsoft Store qu’ils ne sont pas disponibles. Le site Web ou l’application Windows 10 peuvent être utilisés pour acheter ce contenu.

L’option de cadeau ne sera pas disponible pour les jeux Xbox 360 et Xbox d’origine.

Ils ne peuvent pas être utilisés Créer un bundle. Via le Web ou l’application pour Windows 10 si cela est possible.

Xbox Design Lab ne fonctionnera pas depuis la console, pour le moment. Via le web ou l’application pour Windows 10 s’il sera possible de l’utiliser.

Un profil de couleur incorrect peut être appliqué lorsque nous connectons la console.

Cette mise à jour est maintenant disponible au téléchargement sur notre Xbox One tant que nous sommes dans ces anneaux. Pour cela, il suffit d’avoir la console connectée à Internetou accédez manuellement aux paramètres pour rechercher les mises à jour. Dans tous les cas, il sera nécessaire de disposer de la dernière version pour accéder aux services en ligne.