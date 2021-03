Une météorite vieille de 4,6 milliards d’années appartient au petit cousin disparu de la Terre

Une météorite solitaire qui a atterri dans le désert du Sahara en 2020 est plus ancienne que la terre . La roche spatiale primitive a environ 4,6 milliards d’années et est le plus ancien exemple connu de magma de l’espace.

Son âge et sa teneur en minéraux suggèrent que la roche est originaire de notre système solaire de la croûte d’une protoplanète – un grand corps rocheux en train de se développer en planète, selon une nouvelle étude.

La météorite, appelée Erg Chech 002 (EC 002), est probablement un morceau rare survivant d’une planète bébé perdue qui a été détruite ou absorbée par de plus grandes planètes rocheuses lors de la formation de notre système solaire.

Des morceaux d’EC 002 ont été trouvés à Adrar, en Algérie, en mai 2020, et les fragments étaient « à grain relativement grossier, beige et beige », sporadiquement parsemés de cristaux qui étaient « plus gros vert, jaune-vert et moins souvent jaune-brun ». selon une description du Institut lunaire et planétaire (LPI).

EC 002 est un achondrite, un type de météorite qui provient d’un corps parent avec une croûte et un noyau distincts, et qui manque de grains minéraux ronds appelés chondrules, selon le Centre d’études sur les météorites à l’Arizona State University.

Environ 3100 météorites connues proviennent de la croûte et du manteau des couches rocheuses astéroïdes , mais ils révèlent peu de choses sur la diversité des protoplanètes lorsque notre système solaire était jeune. Environ 95% proviennent uniquement de deux corps parents, et environ 75% de ceux-ci proviennent d’une seule source – peut-être l’astéroïde 4 Vesta, l’un des plus gros objets de la ceinture d’astéroïdes, ont rapporté les chercheurs.

Deux vues d’un morceau de EC 002. La masse principale de la météorite réside au Maine Mineral and Gem Museum. (Crédit d’image: Maine Mineral and Gem Museum / Darryl Pitt)

Une rareté météoritique

Parmi les milliers de météorites rocheuses, EC 002 se démarque. Des versions radioactives, ou isotopes, d’aluminium et de magnésium ont indiqué que le parent de la météorite était un corps ancien datant d’il y a 4,566 milliards d’années, et la composition chimique de l’EC 002 a révélé qu’il émergeait d’un réservoir de magma partiellement fondu dans la croûte du corps du parent. La plupart des météorites rocheuses proviennent de sources avec des croûtes basaltiques – lave rapidement refroidie qui est riche en le fer et magnésium – mais la composition de l’EC 002 a montré que la croûte de sa mère était en andésite, riche en silice.

« Cette météorite est la plus ancienne roche magmatique analysée à ce jour et jette un éclairage sur la formation des croûtes primordiales qui recouvraient les protoplanètes les plus anciennes », ont rapporté les auteurs de l’étude.

Bien que l’EC 002 soit très inhabituel, d’autres études ont montré que de telles croûtes d’andésite infusées de silice étaient probablement courantes pendant la phase de formation de protoplanètes de notre système solaire, « contrairement à ce que suggèrent les archives de météorite », ont écrit les chercheurs.

« Il est raisonnable de supposer que de nombreux corps chondritiques similaires se sont accrétés en même temps et ont été coiffés par le même type de croûte primordiale », ont déclaré les auteurs de l’étude. Pourtant, lorsque les scientifiques ont regardé les «empreintes digitales» spectrales des objets cosmiques distants – les modèles de longueur d’onde dans la lumière qu’ils émettent ou réfléchissent – et les ont comparées à EC 002, ils n’ont trouvé aucune correspondance. Même après comparaison avec 10 000 objets dans la base de données Sloan Digital Sky Survey, EC 002 était « clairement distinguable de tous les groupes d’astéroïdes », ont rapporté les scientifiques. « Aucun objet avec des caractéristiques spectrales similaires à EC 002 n’a été identifié à ce jour. »

Où sont aujourd’hui tous les protoplanètes à croûtes d’andésite? Au cours de la période volatile de naissance planétaire de notre système solaire, la plupart de ces protoplanètes n’ont probablement pas dépassé l’enfance, selon l’étude. Soit ils ont été réduits en morceaux lors de collisions avec d’autres corps rocheux, soit ils ont été absorbés par des planètes rocheuses plus grandes et plus réussies, telles que la Terre, Mars, Vénus et Mercure, laissant peu de traces pour engendrer des météorites telles que EC 002.

« Les restes de croûte andésitique primordiale sont donc non seulement rares dans les archives de météorites, mais ils sont également rares aujourd’hui dans la ceinture d’astéroïdes », ont écrit les scientifiques.

Les résultats ont été publiés en ligne le 8 mars dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciences .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.