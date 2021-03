Une météorite grumeleuse de 30 livres qui s’est écrasée en Suède a été récupérée dans un village local

Un morceau de roche riche en fer à moitié fondu trouvé à Uppsala, en Suède, fait partie d’une météorite qui y est tombée en novembre 2020.

La météorite grumeleuse a à peu près la taille d’une miche de pain et pèse environ 14 kilos (31 livres), selon le Musée suédois d’histoire naturelle. Il faisait autrefois partie d’une plus grande roche spatiale, pesant probablement plus de 9 tonnes (8,1 tonnes métriques), qui a créé un boule de feu dramatique sur Uppsala le 7 novembre.

Après cet impact, des scientifiques du Musée suédois d’histoire naturelle ont calculé le site d’atterrissage probable et ont trouvé quelques petits fragments de météorite ferreuse près du village d’Ådalen, selon une déclaration du musée . Les fragments ne mesuraient qu’environ 3 millimètres de long, mais l’enquête a également révélé un rocher et une racine d’arbre qui avaient clairement été touchés par quelque chose de lourd.

Les géologues Andreas Forsberg et Anders Zetterqvist détiennent la météorite qu’ils ont découverte, qui est tombée sur la Suède le 7 novembre 2020. (Crédit d’image: Andreas Forsberg / Anders Zetterqvist)

Les géologues de Stockholm Andreas Forsberg et Anders Zetterqvist sont retournés sur le site et ont trouvé un morceau beaucoup plus grand – probablement celui qui a brisé le rocher. La pièce était à environ 70 mètres de la zone où les fragments ont été trouvés, partiellement enfouis dans la mousse. Un côté est aplati et fissuré, probablement à cause de la collision, et la météorite est grêlée de dépressions circulaires. Ces dépressions sont courantes dans les météorites de fer, selon le musée, et elles se forment lorsque la roche spatiale fond partiellement lors de son passage dans l’atmosphère.

« C’est le premier exemple sûr d’une météorite de fer nouvellement tombée dans notre pays », a déclaré le conservateur du Musée suédois d’histoire naturelle Dan Holtstam dans un communiqué. C’est aussi la première fois que des fragments de météorite liés à une boule de feu observée sont récupérés en Suède depuis 66 ans.

« Puisque nous savons maintenant qu’il s’agit d’une météorite de fer, il est possible d’affiner les simulations de la chute de météorite, a déclaré l’astronome de l’Université d’Uppsala Eric Stempels dans le communiqué. » Il est très probable que la météorite qui a maintenant été trouvée est la plus grande pièce existante après la roche spatiale à l’origine d’environ 9 tonnes. Quelques pièces plus petites sont probablement laissées dans la zone. «

Les météorites de fer sont les deuxième type de météorite le plus courant qui atterrissent sur Terre, après les météorites pierreuses. Ils proviennent des noyaux des planètes et des astéroïdes, ce qui signifie qu’ils peuvent détenir des indices sur la formation de la système solaire .

On a découvert que certaines météorites riches en fer abritaient minéraux non vus sur Terre . Autres types de météorites contiennent des composés organiques complexes , faisant peut-être allusion à la façon dont les éléments constitutifs de la vie ont atterri à l’origine sur cette planète.

