Une mère voit son bébé pour la première fois après s’être réveillée de Covid-19 Coma

Des miracles se produisent, en particulier lors d’une pandémie de COVID.

Gill McIntosh, 37 ans, a été soulagée d’une sédation dans le coma COVID-19 à la fin de la semaine dernière et a été retirée d’un ventilateur pour rencontrer son fils nouveau-né, Travis Len, pour la première fois le week-end dernier après avoir été testée négative pour le virus, selon sa famille.

Début novembre, McIntosh a donné naissance à son petit garçon dans une césarienne d’urgence, à près de 36 semaines de grossesse, alors qu’elle était dans le coma et se battait pour sa vie à cause du COVID-19 sur un ventilateur dans un hôpital d’Abbotsford, en Colombie-Britannique.

Après que McIntosh a accouché début novembre, peu de temps après qu’elle a été mise sous respirateur et dans un état critique, son état n’a pas beaucoup changé la semaine dernière.

McIntosh s’est sentie malade pendant la première semaine de novembre, et une fois que ses symptômes se sont aggravés, elle a été forcée de quitter sa fille de trois ans, Gemma, et son mari, Dave. Les deux d’entre eux ont dû se mettre en quarantaine pendant les semaines suivantes et ont été testés négatifs pour le virus.

Peu de temps après l’accouchement de McIntosh, un disque GoFundMe a été créé pour aider la famille qui a recueilli plus de 72 000 € auprès d’amis et d’étrangers du monde entier.

L’état de la mère est stable, mais elle reste dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital d’Abbotsford.

Baby Travis a pu rentrer à la maison avec son mari fin novembre après avoir passé du temps dans l’unité de soins néonatals pour un suivi spécial.

McIntosh pensait que ses symptômes étaient liés à la grossesse, mais après avoir été nauséeuse et incapable de manger, elle avait du mal à respirer. Elle a été envoyée à l’hôpital peu après le 6 novembre, et c’est là que les choses ont empiré.

La famille ne sait toujours pas comment McIntosh a attrapé le virus ou a été retrouvé à un événement d’exposition. Elle a reçu un diagnostic de pneumonie et a été testée positive au COVID au début du mois de novembre, peu de temps avant la naissance de son deuxième enfant.

Mercredi, la famille a déclaré dans un communiqué: «Toute notre famille continue d’être émue par la générosité de la communauté dans son ensemble. Nous sommes reconnaissants pour chaque aimable pensée, prière, message et don. »

Le diagnostic de McIntosh avec COVID-19 n’était pas surprenant compte tenu de l’augmentation du nombre de cas en Colombie-Britannique et des restrictions croissantes en matière de santé publique. Selon la Provincial Health Services Authority de la Colombie-Britannique, il y a eu un record d’une journée de 673 cas de COVID-19 hier et 21 nouveaux décès, ce qui fait un total de cas de 10 009 cas dans la province.

Un représentant de la famille a déclaré à CBC News qu’il n’y avait pas d’estimation de la durée pendant laquelle McIntosh restera à l’hôpital, car cela est encore inconnu, car elle est toujours aux soins intensifs.

Dave McIntosh a déclaré peu de temps après la naissance du bébé que leur histoire devrait servir de «récit édifiant pour ceux qui ont déjà rejeté la menace que représente le virus.

McIntosh a expliqué que suivre les règles de sécurité et être prudent ne suffisait pas. «En tant que père, mon plus grand espoir est que mes enfants grandissent dans un monde où les gens sont gentils, attentionnés et prévenants, leur mère se bat pour sa vie à cause de ce virus qui, selon certains, n’est pas réel. Je peux vous dire que ce virus est réel, car je fais confiance à une équipe de professionnels de la santé pour garder ma femme en vie maintenant.

Selon les McIntoshes, ils ont été en sécurité en suivant les règles de sécurité COVID-19 – et pourtant sa femme a toujours contracté le COVID.

Dave a déclaré que de nouvelles mesures doivent être appliquées, même si cela signifie un autre verrouillage. « [It] n’a clairement pas suffi. Tout le monde doit, autant que ça craint, tout arrêter maintenant. Il est temps de vraiment commencer à prendre cela au sérieux.

