Une mère qui laisse les poignets de sa fille pendant qu’elle fait ses courses est qualifiée de « surprotectrice »

Après que sa vidéo soit devenue virale, une mère sur TikTok reçoit beaucoup de haine pour la façon dont elle choisit de protéger ses enfants – en les laissant en laisse.

Souvent vus comme un sujet controversé, les parents qui tiennent leurs enfants en laisse ont toujours été stigmatisés et méprisés. On pense que ces personnes ne sont pas de bons parents ou qu’elles sont beaucoup trop protectrices et contrôlantes, mais Alexis pense qu’elle les protège simplement.

La mère croit qu’elle « protège » sa fille avec une laisse pour enfant qui s’attache à son poignet.

Le 17 février 2023, Alexis a posté une vidéo montrant sa protection en action en réponse à un commentaire sur l’une de ses vidéos qui disait « N’êtes-vous pas fatigué [of] vivre ainsi ? » Alexis télécharge fréquemment des vidéos de crimes commis contre des enfants – des choses comme des enlèvements – et il est très clair que c’est quelque chose dont elle craint qu’il n’arrive à ses propres bébés précieux.

La légende de sa réponse vidéo est « J’en ai marre que le monde soit comme ça mais je ne suis JAMAIS fatiguée de protéger mes filles. Je vais bien avoir l’air d’une maman folle. Tant que mes bébés sont en sécurité.

Dans la vidéo, on peut la voir à l’intérieur d’un Dollar Tree avec sa fille assise devant elle dans un caddie. Elle attache d’abord le bracelet à elle-même et attache l’autre extrémité à sa fille.

Les poignets sont attachés les uns aux autres avec une sorte de corde en caoutchouc, et une fois connectés, les deux sont indissociables. L’aspect pratique de la laisse de cet enfant est clair, mais cela n’empêche pas les gens, comme celui à qui elle répond, d’être négatifs quant à ses efforts pour assurer la sécurité de ses enfants.

Dans une vidéo séparée, elle montre comment elle utilise également un sac à dos en laisse pour enfant pour sa fille aînée tout en utilisant la laisse de poignet pour sa fille cadette. Cette fois, ils sont au parc et se promènent avec leur père/mari d’Alexis.

« Mieux vaut ‘fou’ que désolé, tu fais un excellent travail maman », a lu l’un des commentaires.

Il existe très peu de données sur les enfants en laisse, mais cela devient de plus en plus courant.

Sur la page d’Alexis, il y a eu une vague de soutien pour son choix de laisser ses enfants en laisse. Non seulement cela, mais d’autres créateurs de TikTok qui sont également des mères l’ont également félicitée, prouvant que la pratique devient de plus en plus courante et normalisée.

Une maman nommée Victoria a fait un point où elle a défendu Alexis de la négativité qu’elle recevait ou recevrait probablement à l’avenir.

« Imaginez donner à une mère des conneries pour avoir fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité de son enfant dans un pays hostile aux enfants/femmes/personnes vulnérables », a-t-elle écrit pour superposer sa vidéo. Dans la vidéo, elle parle de ses propres expériences en tant que femme et des expériences de personnes qu’elle a connues afin de souligner à quel point le monde est dangereux.

« Chaque fois que je me penche pour prendre quelque chose ou que je me tourne une seconde dans une allée et que j’ai mes enfants avec moi, je tiens leurs chevilles pour m’assurer qu’il n’y a aucune chance que quelqu’un les arrache », a-t-elle déclaré. « C’est le monde dans lequel nous vivons. »

Des vidéos virales montrant des enfants enlevés dans des caddies apparaissent tous les deux jours, et les statistiques sont également stupéfiantes.

Selon les estimations du FBI, via Kraut Law, environ 840 000 enfants sont portés disparus chaque année. Heureusement, la plupart de ces enfants rentrent chez eux chez leurs parents, mais les parents ne veulent pas être malchanceux.

Benjamin Hoffman, président du conseil de prévention des blessures de l’American Academy of Pediatrics (AAP), a déclaré à Good Housekeeping en avril 2019 : « Nous n’avons pas de données sur les blessures associées aux laisses, mais nous manquons également d’informations sur les raisons pour lesquelles les parents utilisent eux, et quels pourraient être les avantages.

Malgré l’insuffisance des données, il ne croit pas que les parents devraient utiliser des laisses.

Ray Kleposki, une infirmière praticienne en pédiatrie certifiée du Texas, a dit à peu près la même chose, en disant à Good Housekeeping : « Nous n’avons jamais vu de blessure liée au harnais de sécurité. Cela dit, un harnais ne remplace pas une surveillance étroite et appropriée de l’enfant.

Aucune surveillance parentale ne semble suffisante pour les parents qui vivent dans un pays où les statistiques parlent d’elles-mêmes.

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez ses coups de gueule sur l’actualité sur son Twitter.