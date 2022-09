Une mère partage une vidéo des dommages causés à sa maison après que son fils l’a détruite

Une femme a été stupéfaite après que l’épisode de santé mentale de son fils ait donné lieu à une vidéo virale qui l’a fait honte en ligne.

Dans une vidéo partagée sans son consentement, la maman a enregistré les dégâts que son fils a causés chez elle.

Alors qu’elle traversait la maison, il semblait que tout ce qui aurait pu être brisé l’était.

Des fenêtres ont été brisées, des appareils ont été renversés et même des installations permanentes comme des comptoirs et des murs n’ont pas été épargnées par la destruction du garçon.

On peut entendre la mère pleurer alors qu’elle constate les dégâts causés par son enfant, et pour ajouter à son désespoir, la personne à qui elle a envoyé la vidéo l’a trahie plus tard et a décidé de la partager sur les réseaux sociaux – elle est rapidement devenue virale.

Pour ajouter de l’huile sur le feu, l’examen public qui a suivi a remis en question la parentalité de la mère et a incité les utilisateurs des médias sociaux à commenter la punition qu’ils pensaient que son fils devrait subir.

La mère du garçon de 15 ans qui a détruit leur maison est allée en ligne pour dissiper les informations erronées.

Bien qu’il ait été initialement signalé que le fils avait 12 ans, sa mère a déclaré que le garçon avait 15 ans.

Elle l’a en outre décrit comme mesurant six pieds et pesant 270 livres, donnant à chacun un aperçu de la façon dont il a pu causer tant de dévastation.

Le tweet original affirmait que la raison pour laquelle son fils avait détruit leur maison était qu’elle avait emporté son téléphone – rien de tout cela n’était vrai.

Selon la mère, son fils souffre de problèmes de santé mentale depuis qu’il est petit et l’incident est dû à son refus de prendre ses médicaments.

En raison d’une intervention chirurgicale récente qu’elle avait subie et de la taille et de la force du garçon, sa mère n’a pas pu arrêter sa violente attaque.

Elle s’est résignée à enfermer sa sœur dans une pièce pour la protéger et à crier à l’aide.

Un utilisateur de Twitter a supposé que la mère désemparée avait partagé la vidéo et critiqué ouvertement ses actions, mais ils oublient qu’elle n’a pas partagé la vidéo elle-même.

D’autres ont compris la difficulté qu’elle avait à s’occuper de son fils et lui ont offert des encouragements.

La femme avait déjà tout perdu une fois auparavant.

La femme a déménagé en Floride il y a cinq ans et avait connu l’itinérance avec ses deux enfants.

La famille avec laquelle elle avait vécu auparavant ne pouvait pas tolérer le comportement instable de son fils.

Finalement, elle a pu fournir une maison à sa famille et récupérer tout ce qu’elle avait perdu.

Cependant, maintenant qu’elle a de nouveau tout perdu, la mère devra consacrer ses ressources financières au remplacement de tout ce que son fils a détruit.

Pour aider à réparer les dégâts, une amie a créé un GoFundMe en son nom dans le but de rapporter 10 000 €.

Depuis, la campagne a amassé plus de 30 000 €.

Comprenant qu’elle est incapable de gérer les explosions destructrices de son fils et le traitement de santé mentale nécessaire, la mère comprend qu’il ne pourra plus résider dans la maison.

Elle reçoit des ressources pour l’aider, elle et sa famille, à se remettre de l’incident traumatisant.

