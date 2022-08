Une mère oblige sa fille à partager des cadeaux d’anniversaire avec son beau-fils, ce qui suscite un débat

Une mère ne voulait pas laisser de côté sa belle-fille le jour de son anniversaire, alors elle a forcé sa fille à partager ses cadeaux coûteux.

La femme est ensuite allée au « trou r / AmITheA–hole? » de Reddit. fil pour partager son histoire et demander à d’autres personnes leurs opinions et leurs réflexions.

La femme a une fille, Amy et une belle-fille, Nora, qui ont des anniversaires à seulement deux jours d’intervalle. Comme Nora n’est pas aussi extravertie et n’a pas beaucoup d’amis, la femme a décidé d’organiser une fête d’anniversaire commune pour les deux.

Cependant, la plupart des membres de la famille de la femme vivent à l’extérieur du pays et n’ont donc pas pu assister à la fête. Pour compenser cela, ils ont envoyé un gros sac de cadeaux pour Amy et Nora.

Quand Amy a ouvert le sac, environ 20 cadeaux se sont répandus, la plupart pour elle.

La femme a ensuite vérifié le sac pour voir que ses parents n’avaient envoyé qu’un seul cadeau pour Nora.

«C’était un gobelet à 15 € de Walmart. Sans vouloir paraître ingrat, mais les cadeaux d’Amy étaient beaucoup plus chers (beaucoup de cartes-cadeaux de plus de 100 €, un nouveau téléphone, des Funkos en édition limitée, des vêtements de marque et beaucoup de cartes lui souhaitant un joyeux anniversaire) », a écrit la femme.

Nora semblait un peu blessée mais n’a rien dit. Après avoir vu la réaction de Nora, la femme s’est sentie plus mal. Ce n’était pas la fin car la femme a ensuite appelé tous ses proches pour ne pas avoir envoyé à Nora autant de cadeaux.

Après cela, la femme est allée voir Amy dans l’espoir d’améliorer les choses pour Nora. Elle a demandé à Amy de donner certains de ses cadeaux d’anniversaire à Nora.

La femme a écrit: « Pas tous, juste quelques cartes-cadeaux et quelques-uns des nouveaux vêtements. Amy a refusé.

C’était surprenant pour la femme après qu’Amy ait refusé car elle pensait toujours que les deux s’entendaient très bien.

Amy s’est alors déchaînée, disant à quel point elle détestait partager sa vie avec sa demi-soeur. Elle ne voulait même pas d’une fête d’anniversaire commune, mais sa mère l’a forcée à en organiser une pour que Nora ne se sente pas exclue.

La femme a écrit: «Ils partagent une chambre pour l’espace et je m’assure qu’ils sont tous les deux invités aux mêmes fêtes et soirées pyjama afin que Nora ne soit pas laissée de côté. S’ils ne les invitent pas tous les deux, alors [neither] d’entre eux va.

Comme Amy a dû partager beaucoup de choses avec Nora, elle ne voulait pas non plus partager ses cadeaux. La mère lui a alors crié dessus parce qu’elle était comme ça.

« Je l’ai réprimandée pour avoir été égoïste avec sa demi-soeur, je l’ai punie et j’ai pris quelques cadeaux à offrir à Nora », a écrit la femme.

Cependant, Nora a refusé d’accepter des cadeaux car elle ne voulait pas de problèmes avec Amy. Depuis lors, Amy n’a pas beaucoup parlé à quelqu’un d’autre, alors la mère a pensé qu’elle s’était peut-être trompée.

Les rédacteurs ont critiqué la mère.

Alors que la mère avait de bonnes intentions, les internautes ont estimé qu’elle avait tort d’obliger sa fille à partager ses cadeaux avec sa belle-sœur.

Un utilisateur a écrit: «Je sais que vous faites de votre mieux, mais votre erreur a été d’organiser une fête commune en premier lieu. Amy est une adolescente et cherche à forger sa propre identité. Cela signifie ne pas exister en tant que forfait avec Nora.

Un autre utilisateur a écrit : « Tout ce que vous faites pour renforcer la proximité (partager une fête, partager des cadeaux, ne les laisser aller qu’à des fêtes auxquelles les deux sont invités) ne fera que les séparer.

Sanika Nalgirkar est une rédactrice d’actualités et de divertissement basée en Inde. Elle est titulaire d’une maîtrise en création littéraire. Voir plus de ses écrits sur son site Web.