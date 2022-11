Une mère « mortelle » défendue après que son père célibataire l’ait critiquée pour ne pas avoir participé à l’éducation de son enfant

Un homme amer reçoit du vitriol des utilisateurs pour avoir qualifié la mère de son enfant de mauvais payeur dans une communauté Reddit appelée « Legal Advice ».

Il a mis une fille enceinte, elle voulait se faire avorter, mais il ne l’a pas fait.

Le post de Reddit a commencé avec un père expliquant comment son enfant est venu au monde : « Nous n’étions pas dans une relation sérieuse quand elle est tombée enceinte. Elle n’a jamais rencontré notre fils.

Après la naissance du bébé, le père est devenu son seul gardien et la mère biologique du bébé ne voulait pas « prendre des décisions comme la médecine ou l’éducation ».

« Chaque mois, elle paie 125% de la pension alimentaire pour enfants ordonnée par le tribunal », a-t-il déclaré.

La mère biologique lui a fait savoir que s’il devait se marier un jour et qu’ils voulaient adopter l’enfant, « elle [would] d’accord, mais jusque-là, elle paiera une pension alimentaire.

C’est l’arrangement depuis la naissance du fils.

Le paragraphe suivant du message a commencé à devenir difficile à comprendre. Il est possible que le père ait délibérément déformé l’histoire, ce qui pourrait être l’une des raisons pour lesquelles cela n’avait pas de sens.

Cela a commencé par « J’élève notre fils tout seul »

« Il a 18 mois maintenant et il ne l’a jamais rencontrée et je n’ai même pas de photos d’elle », a-t-il déclaré.

«Je suis épuisé et je déteste être un parent célibataire. J’aime mon fils mais je lui en veux », puis il a déclaré que sa famille avait essayé d’aider quand elle le pouvait, mais que cela n’allait pas très loin.

« Je ne le blesserais ni ne le négligerais jamais, mais je suis épuisé tout le temps », a-t-il déclaré.

« J’ai essayé d’aller au tribunal pour lui donner la garde partagée, mais parce qu’elle voulait un avortement et je ne l’ai pas fait et elle a clairement indiqué qu’elle ne serait jamais impliquée après la naissance. »

Il explique que la mère biologique de son enfant verse déjà plus de pension alimentaire que ce qui est ordonné par le tribunal. Un juge a donc déclaré qu’elle ne pouvait pas être forcée d’avoir également la garde.

Il n’avait pas vu la mère biologique depuis près d’un an, ce qui semblait être une source de fardeau pour lui, même si c’était ce qu’ils avaient convenu.

La dernière chose que le père a entendue à son sujet, c’est qu’elle avait « une abdominoplastie et un traitement au laser contre les vergetures et qu’elle travaillait dans une salle de sport ».

Il a également découvert qu’elle ne disait pas aux gens qu’elle était une mère, mais une « donneuse d’ovules ».

« C’est une mère impitoyable et le tribunal ne fera rien et me force à lutter en tant que parent célibataire. »

Puis il a terminé le message en demandant des « recours légaux » à sa situation.

Les utilisateurs de Reddit n’avaient aucune sympathie pour l’homme.

Un utilisateur a déclaré: «Je dirais que c’est une bonne mère. Elle était claire sur ses conditions pour avoir l’enfant qu’elle ne voulait pas. Vous avez accepté ces conditions.

« Des recours légaux pour quoi ? Elle n’est pas une morte. Les mauvais payeurs ne paient pas 125 % de la pension alimentaire pour enfants. dit un autre.

Un troisième a commenté « Vous avez manipulé quelqu’un pour qu’il ait un enfant qu’il ne voulait pas pour vous, pour qu’il passe 9 mois de sa vie à incuber cet enfant ».

« pour nuire à leur propre santé – pour votre désir d’avoir un enfant, et votre souhait que ledit enfant fasse de vous le seigneur et le maître de la mère. »

