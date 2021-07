Une mère fait dormir sa fille dehors après avoir raillé un sans-abri

Une mère célibataire de 34 ans du nord-est de l’Angleterre s’est rendue sur Reddit pour déterminer si sa décision parentale était peut-être un peu trop dure.

Le subreddit « Am I The A*****e » est un endroit où n’importe qui peut publier son histoire et recevoir des réponses et des commentaires pour savoir s’il est ou non le, eh bien… a*****e.

Sous le nom d’utilisateur coolestthrowaway4, la mère a publié une histoire sur la façon dont elle a donné à sa fille une leçon précieuse après s’être moquée d’un sans-abri.

Sa fille, Jasmine, 16 ans, avait pris une vidéo de son autre fille, Jessica, 14 ans, réprimandant un sans-abri qui avait simplement demandé de la monnaie.

« Arrête de me demander de l’argent », a-t-elle dit. « Vous le gagneriez vous-même si vous n’étiez pas si paresseux et ne dépensiez pas ce que vous avez gagné en substances. »

Lorsque le sans-abri a continué et s’est ensuite plaint du froid, sa réponse a été : « Ouais, les gens campent pour s’amuser, même en décembre. Tu ne peux pas te plaindre, tu vis les vacances de quelqu’un.

Plus tôt dans son message, la mère a mentionné comment son mari était décédé alors qu’elle était enceinte de la plus jeune fille, et que la famille survivait à peine d’un chèque de paie à l’autre.

« Le fait est que je sais à quel point il est difficile d’être au bas de la société », a déclaré la mère, « et mes filles le savent, c’est pourquoi j’étais furieuse des actions de ma fille. »

Lorsque Jessica a terminé la vidéo, la mère a pris des mesures.

Elle a trouvé le sans-abri, a demandé à Jessica de s’excuser auprès de lui, lui a fait payer (20 €) une chambre d’hôtel pour une nuit et l’a inscrite comme bénévole dans une banque alimentaire.

Mais ce n’est pas tout. Puisque Jessica était si inflexible que les gens vont camper pour s’amuser pendant les froides nuits d’hiver en Angleterre, elle a donné à sa fille le choix de dormir dans une tente à l’extérieur pour la nuit, ou de se faire retirer son téléphone jusqu’à la fin des vacances.

Jessica a choisi la nuit dans une tente.

Sa mère a installé la tente avec des couvertures et un sac de couchage, et a mis Jessica dans le jardin. Elle a également mis une pancarte sur la porte de la chambre de Jessica indiquant « fermée pour les vacances » et a dormi dans la chambre de sa fille avec la vue la plus proche de la tente au cas où quelque chose se passerait mal.

Le matin, Jessica pleurait à quel point c’était horrible de se réveiller sur un tapis froid et de voir son sommeil perturbé par les oiseaux.

Après que la mère ait réconforté sa fille, elle lui a demandé si elle aimerait faire cela tous les jours comme doit le faire un sans-abri, puis la gravité de ses actions a vraiment frappé à la maison.

Lorsqu’elle rentra du travail un après-midi, Jessica préparait un gros repas à donner aux sans-abri qui vivaient sur la route près de leur maison. Lorsque la sœur et le neveu de la mère se sont présentés, Jessica a parlé à son cousin de ce qui s’était passé.

En entendant l’histoire, la tante de Jessica a pensé que la punition était trop sévère et que les excuses et 20 € auraient été suffisants – même si Jessica a levé les yeux au ciel et n’était pas sincère dans ses excuses quand elle l’a fait.

Cela a amené la mère à se remettre en question, c’est pourquoi elle a posté sur Reddit pour prouver aux autres redditors qu’elle n’était pas, en fait, une a*****e.

Le verdict? Cette mère est NTA : ne pas l’a*****e.

Outre quelques valeurs aberrantes qui tentent de prétendre que la punition était une maltraitance d’enfants, les redditors avaient en fait beaucoup de commentaires perspicaces à ajouter.

L’utilisateur ChaosofaMadHatter a souligné que la mère avait donné un choix à sa fille, un choix qui a finalement été une expérience d’apprentissage pour Jessica.

Cela contredit directement l’argument selon lequel il s’agit de maltraitance d’enfants, car Jessica a choisi sa punition et n’a pas été forcée de dormir dehors.

La mère a également installé la tente et a rendu l’expérience de sommeil de Jessica aussi agréable que possible. Se réveiller froid n’est pas de la maltraitance envers les enfants.

Un autre utilisateur Chance_Historian_333 a fait l’éloge du rôle parental de la mère et a profité de l’occasion pour aider son enfant à vivre les difficultés d’une autre personne.

Et c’est exactement ce que Jessica a fait – elle a appris à quel point c’était difficile pour le sans-abri.

En fait, elle l’avait mieux dans cette tente que le sans-abri, et sa réaction à toute l’expérience est ce qui cimente cela comme un moment de bonne parentalité.

L’utilisateur rocketeerH a également félicité la mère d’avoir donné à sa fille une précieuse leçon d’humilité, l’appelant « A + parentalité ».

Peut-être que la tante de Jessica devrait apprendre une chose ou deux et aller camper avec son fils un jour.

Parce que bien que toutes les expériences parentales ne soient pas amusantes, cela semble particulièrement satisfaisant pour une mère qui voulait juste que sa fille apprenne l’importance de l’empathie.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.