Une mère en colère demande à une femme d’acheter des fournitures pour bébé après avoir accidentellement réveillé bébé

Une femme est allée sur Reddit pour demander aux gens si elle avait tort de ne pas acheter des choses pour le bébé de son voisin après l’avoir réveillée accidentellement. L’affiche expliquait qu’elle souffrait d’un problème de santé où ses médicaments comportaient des effets secondaires tels que des étourdissements, elle tombait donc assez facilement.

« Je vis dans un immeuble avec des murs et des sols très fins… J’ai commencé à prendre un nouveau médicament récemment et l’un des effets secondaires est le vertige, ce qui a été beaucoup pour moi. »

Elle a mentionné qu’un jour elle est tombée accidentellement et que le bruit a réveillé le bébé de son voisin.

« Hier, j’étais assis à ma table et j’ai renversé mon eau sur le sol. Quand je me suis levé pour nettoyer l’eau, j’ai eu des vertiges, j’ai perdu l’équilibre et j’ai glissé sur l’eau.

Le voisin de la femme l’a appelée et a commencé à crier qu’elle avait réveillé le bébé.

Le voisin de la fille était moins que ravi car elle a commencé à crier après l’avoir appelée. « Elle a commencé à crier après moi, me demandant quel était cet énorme bruit sourd et comment j’avais réveillé son bébé de sa sieste. »

La femme a ensuite expliqué qu’elle était tombée accidentellement et s’est même excusée pour cela. Cependant, la mère en colère ne l’achetait pas, ajoutant: « Elle n’arrêtait pas de dire à quel point elle était furieuse, à quel point la santé de son bébé est importante, et à quel point elle voulait une pause, etc. etc. »

La mère est même allée jusqu’à demander à la femme de payer les fournitures du bébé !

«Elle me dit ensuite qu’elle veut que je marche jusqu’au magasin et achète son lait maternisé, des couches et un jouet. Elle a précisé qu’elle voulait que j’utilise mon propre argent car cela fait partie de « ma punition » pour avoir réveillé son bébé.

Cependant, la femme a refusé d’accepter ses demandes déraisonnables. Elle a mentionné qu’elle était mineure et qu’elle n’allait pas quitter sa maison car il neigeait abondamment à l’extérieur. Même alors, elle s’est excusée une fois de plus et a raccroché.

La femme en a finalement parlé à ses parents. Alors que ses parents la comprenaient, ils pensaient qu’elle aurait dû être plus prudente.

«Ils ont dit qu’en fin de compte, elle était hors de propos pour m’avoir parlé comme elle l’a fait, mais que je devais être plus prudent et que je n’aurais pas dû tomber si fort, ainsi que j’aurais dû être plus prudent autour de mon eau. «

Mais le racisme est aussi un problème dans cette situation.

Un utilisateur a suggéré qu’elle devrait signaler le voisin si elle est un gros problème, en écrivant : « Mais sérieusement, si elle est un problème et que votre propriétaire n’aide pas suffisamment à rechercher les lois locales relatives au handicap… »

Ce à quoi la femme a commenté la question du racisme et comment cela pourrait jouer dans la situation.

« Je ne veux pas y introduire la race ou quoi que ce soit, mais cet immeuble d’appartements est un bâtiment très communautaire … ma région en général, a été évoquée pour le racisme », a-t-elle ajouté.

Elle a en outre mentionné: « Ma voisine est une femme blanche coincée et ma famille est noire. J’ai juste un soupçon furtif que celui qui est en charge de cela ne le gérera pas comme il le devrait. «

Les internautes ont critiqué la mère pour avoir fait des demandes aussi déraisonnables.

Il semble que tous les commentaires étaient en faveur de la femme car les demandes faites par la mère étaient tout à fait déraisonnables et injustes.

Histoires connexes de YourTango :

Un utilisateur a écrit : « C’est la chose la plus ridicule que j’aie jamais entendue. Et si vous aviez un accident vasculaire cérébral ou une crise? L’idée que c’est en quelque sorte votre faute est absurde. Et même si vous faites tomber quelque chose par accident, des bruits forts se produisent. Tu n’es toujours responsable de rien.

Un autre utilisateur a écrit : « Vous ne pouvez pas vraiment contrôler la force avec laquelle vous tombez, et ce n’est pas non plus de votre faute si tout peut être entendu de manière si évidente en bas. »

Certaines personnes ont même commenté la façon dont la mère intimide un mineur en disant : « Elle pense que c’est bien d’intimider un mineur ? Elle entend un grand bruit à l’étage et se charge de vous appeler et de vous faire du mal au lieu de demander si tout le monde va bien et si vous avez besoin de soins médicaux ? »

Sanika Nalgirkar, MFA est un écrivain et un stagiaire éditorial chez YourTango qui écrit sur des sujets de divertissement et d’actualités, de style de vie et de culture pop.