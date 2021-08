Une mère d’Atlanta accuse l’école de ségrégation des étudiants noirs dans une plainte fédérale

Une mère d’Atlanta a déposé une plainte fédérale contre l’école primaire de son enfant, alléguant que les élèves noirs sont soumis à la ségrégation raciale.

Kila Posey dit que sa fille, qui est noire, a été séparée dans une classe exclusivement réservée aux enfants noirs.

Elle affirme que la directrice Sharyn Briscoe de l’école primaire Mary Lin, qui est également noire, a déclaré que sa fille ne pouvait pas être placée avec l’enseignant que Posey pensait être la meilleure solution car les 12 élèves noirs de deuxième année ne pouvaient être placés que dans l’un des deux. sur les six salles de classe disponibles pour les autres élèves.

La ségrégation raciale est-elle légale à Atlanta, en Géorgie ?

Bref, non.

En 1954, la Cour suprême des États-Unis a statué dans Brown v. Board of Education que la ségrégation des élèves sur la base de la race est inconstitutionnelle, ce qui signifie qu’aucun État, y compris la Géorgie, ne peut l’autoriser dans ses écoles publiques.

Les écoles publiques d’Atlanta ont déclaré qu’elles n’étaient pas d’accord avec la séparation des élèves en fonction de la race et ont publié une déclaration affirmant que des mesures avaient été prises pour résoudre le problème.

« Lorsque nous avons appris des allégations selon lesquelles cette conduite se serait produite lors d’un enseignement virtuel à l’école primaire Mary Lin en août 2020, le district a procédé à un examen et a pris des mesures immédiates et appropriées à ce moment-là pour résoudre le problème. »

On ne sait pas quelle est cette action et on ne sait pas non plus depuis combien de temps ou exactement à quel point les problèmes décrits par Posey dans sa plainte ont eu lieu à l’école.

Pourquoi la directrice d’Atlanta, Sharyn Briscoe, a-t-elle séparé les étudiants noirs ?

Posey dit qu’elle a appris la séparation raciale au printemps dernier en discutant de l’enseignant qui conviendrait le mieux à sa fille.

Lorsqu’elle a suggéré un enseignant à Briscoe, le principal aurait répondu : « ce n’est pas une classe noire. »

Briscoe a prétendu garder les étudiants noirs ensemble pour construire une communauté, ne leur laissant que deux options parmi les six enseignants disponibles.

« En tant que parent noir, ce que j’entends, c’est que mon enfant n’a pas les options de six enseignants qui peuvent travailler avec son style d’apprentissage … Je n’en ai que deux [teachers]» Posey dit : « Comment est-ce vrai ? Un parent blanc peut avoir les six. »

Les responsables de l’école primaire Mary Lin auraient admis qu’une ségrégation avait déjà eu lieu.

Posey, dont le mari travaille à l’école, a secrètement enregistré deux conversations – une avec un directeur adjoint et une autre avec un administrateur de district – qui ont été incluses dans sa plainte.

Selon la plainte, la directrice adjointe « a admis qu’elle savait que Mme Briscoe avait élaboré une liste de classes de deuxième année basée, en partie, sur la race des élèves ».

Et l’administrateur aurait convenu que Briscoe « avait effectivement désigné des classes pour les étudiants noirs ».

L’avocat de Posey affirme que la plainte – qui a été déposée le mois dernier – soutient que le directeur et l’école ont violé le titre VI de la loi sur les droits civils de 1964, qui interdit la discrimination, l’exclusion et les avantages sur la base de la race, de la couleur ou de l’origine nationale dans les programmes qui recevoir une aide fédérale.

La ségrégation scolaire a un passé sombre mais pas si lointain.

La ségrégation raciale dans les écoles a une histoire sombre et douloureuse aux États-Unis.

Bien que Brown v. Board of Education ait annulé la pratique de la ségrégation raciale dans les écoles publiques, de nombreux districts scolaires ont mis du temps à s’y conformer.

En fait, pas plus tard qu’en 2016, un district scolaire du Mississippi a reçu l’ordre de se désagréger.

Bien que Briscoe ait pu avoir de bonnes intentions, espérant encourager la camaraderie entre les étudiants noirs, ses efforts remontent à cette sombre histoire.

Si les allégations de Posey sont vraies, Briscoe a peut-être refusé aux étudiants noirs la possibilité de se mélanger et de recevoir les mêmes opportunités éducatives que leurs pairs blancs.

La mesure risque également de favoriser les idées de différence et d’inégalité entre les races.

