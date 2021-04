Une mère célibataire accusée du meurtre de ses jumeaux de 6 semaines

Le jeudi 22 avril, les corps de jumeaux de 6 semaines ont été retrouvés à leur domicile à Queens, New York. Leur mère Danezja Kilpatrick, 23 ans, a admis les avoir assassinés.

Kilpatrick était une mère célibataire de jumeaux en bas âge, un garçon nommé Dallis et une fille nommée Dakota. Kilpatrick avait récemment déménagé de Yonkers au Queens. Sa sœur, Quanteya Kilpatrick, a rendu visite aussi souvent qu’elle le pouvait pour l’aider.

Le jour du meurtre, Quanteya est venu pour une visite. Quand elle est arrivée, elle avait le sentiment que quelque chose n’allait pas – les bébés n’étaient pas là et leurs affaires non plus.

Kilpatrick a dit à sa sœur que les bébés étaient avec leur père et l’a expulsée.

La cousine de Kilpatrick, Keywona Llanos, a appelé le 911 après avoir eu une conversation troublante avec elle quatre jours plus tard.

Lorsque la police est arrivée à Woodside Houses, le bâtiment dans lequel vivait la famille, Kilpatrick était assis sur un lit à l’intérieur de la maison.

Tout ce que la jeune mère a dit était: «Je ne veux pas d’eux.

Kilpatrick était dans l’appartement depuis quatre jours depuis qu’elle avait assassiné ses jumeaux.

Dakota a été retrouvée dans un sac poubelle sous l’évier enveloppé dans sa couverture rose et Dallas était face contre terre dans son berceau avec un couteau dans le cou.

Pourquoi une mère tuerait-elle ses jumeaux de 6 semaines?

Après son arrestation, Kilpatrick a déclaré à la police: «Les bébés ne m’ont pas laissé dormir.» Quanteya a déclaré à NY Daily News que sa sœur avait toujours eu des problèmes de maladie mentale mais n’en voyait jamais de signes lorsqu’elle était avec ses enfants.

Le procureur du district de Queens, Melinda Katz, a pesé sur ce crime horrible.

«C’est une affaire tragique et déchirante. Deux bébés sont morts et leur mère est accusée de faire l’impensable. Cela aurait dû être un moment joyeux pour cette famille. Au lieu de cela, les parents des bébés pleurent la mort. »

Le lundi 26 avril, à l’extérieur de Woodside Houses, il y a eu une veillée aux chandelles pour honorer leur courte vie.

Cette histoire fait écho aux tragédies d’autres mères souffrant de maladie mentale qui n’ont pas reçu suffisamment de soutien ou ne savaient pas pour demander de l’aide.

Natalie, une résidente de Woodside Houses, pense que Kilpatrick souffrait de dépression post-partum.

«La dépression post-partum est vraiment réelle pour nous, les femmes; beaucoup de gens ne comprennent pas que c’est une chose importante. Mon enfant a maintenant 3 ans et je l’ai vécu avec ma propre situation. Mais j’ai eu de l’aide parce que j’ai demandé de l’aide. Certaines personnes demandent de l’aide et d’autres non, mais je suis sensible à tout ce qu’elle traversait.

Kilpatrick a été interpellé le samedi suivant et sera accusé de deux chefs chacun de meurtre au premier et au deuxième degré, de possession criminelle d’une arme au quatrième degré et de deux chefs de mise en danger du bien-être d’un enfant.

Leeann Reed est une écrivaine qui couvre l’actualité, la culture pop, l’amour et les relations.