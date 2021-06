Une mère au bassin cassé sauve sa fille des décombres d’un condo partiellement effondré à Surfside, Miami

Le 24 juin à 1h30 du matin, Champlain Towers South, un condo de grande hauteur à Surfside, en Floride, s’est partiellement effondré. Dix sont confirmés morts à ce jour, avec plus de 150 personnes toujours portées disparues.

Angela Gonzalez, Edgar Gonzalez et leur fille de 16 ans, Deven, faisaient partie des nombreux résidents qui se sont réveillés entourés de décombres.

Mais ce qui est miraculeux dans cette famille, c’est l’histoire de leur survie et jusqu’où une mère est allée pour sauver sa fille.

Après l’effondrement partiel de l’appartement, le mari de Gonzalez et le père de Deven, Edgar, étaient introuvables. Angela et Deven sont tombés de quatre étages avant de subir des blessures graves; Angela a subi une fracture du bassin, des blessures aux hanches et aux genoux et un foie lacéré; Deven s’est fracturé la jambe.

Taylor, la fille aînée d’Angela et Edgar, n’était pas dans le bâtiment lorsqu’il s’est effondré. Edgar fait partie des personnes disparues, tout comme leur chien, Daisy.

Après avoir repris connaissance, Deven a été coincée sous un tas de décombres et a commencé à faire du bruit pour que quelqu’un puisse l’entendre. Angela a entendu ses cris et l’a tirée de dessous les décombres – le tout après avoir subi une fracture du bassin.

Angela Gonzales a eu du mal à mettre sa fille en sécurité, mais elle était déterminée à sortir vivante du bâtiment aux côtés de Deven. Après être sortis des décombres, Angela et Deven ont été transportés à l’hôpital Jackson Memorial pour une intervention chirurgicale.

Pour favoriser la guérison et permettre à son corps de se reposer, Angela a été placée dans un coma artificiel. Après l’opération à la jambe de Deven, la sœur d’Edgar, Adriana Gonzalez Chi, est arrivée à l’hôpital pour être aux côtés de sa famille.

Lors d’une visite un mois plus tôt, Chi a exprimé ses inquiétudes quant à la sécurité de sa famille vivant dans le bâtiment en raison des fuites et de la présence de moisissure.

Dans une interview, Adriana a rappelé la conversation qu’elle a eue avec son frère : « Il y a environ un mois, je me tenais sur le balcon et je disais : ‘Ce n’est pas sûr.’ J’ai regardé ma nièce et j’ai dit : ‘Si tu sens le bâtiment trembler, cours.’ »

Alors que l’espoir diminue que les 151 personnes actuellement portées disparues seront retrouvées vivantes, l’entraîneur de volley-ball de Deven, Ashley Woods, a organisé une collecte de fonds pour la famille.

La cause actuelle de l’effondrement partiel est inconnue.

Champlain South Towers est un condo de grande hauteur en bord de mer construit en 1981; il se trouve le long de la côte à côté d’autres gratte-ciel. De nombreux Floridiens se sont demandé ce qui avait causé l’effondrement du condo, bien que la cause exacte fasse l’objet d’une enquête.

Le matin du 28 juin, le maire de Surfside, Charles Burkett, a souligné que les bâtiments ne s’effondrent pas en Amérique.

« Il y avait manifestement quelque chose de très, très mal dans ce bâtiment, et nous devons aller au fond des choses, mais pas aujourd’hui, pas demain, et pas avant longtemps, car notre première priorité et notre seule priorité est de retirer nos habitants de ces décombres », a-t-il déclaré.

En 2018, un ingénieur a fait part de ses préoccupations concernant la structure du bâtiment.

Une enquête sur le terrain d’octobre 2018 a indiqué que l’imperméabilisation sous la terrasse de la piscine et le lecteur d’entrée causaient « des dommages structurels majeurs ».

« L’imperméabilisation sous la terrasse de la piscine et la promenade d’entrée ainsi que toute l’imperméabilisation de la jardinière ont dépassé leur durée de vie utile et doivent donc être complètement retirées et remplacées. L’imperméabilisation défaillante cause des dommages structurels majeurs à la dalle de béton en dessous de ces zones. Le fait de ne pas remplacer l’imperméabilisation dans un proche avenir entraînera une extension exponentielle de l’étendue de la détérioration du béton », indique le rapport.

D’autres experts émettent l’hypothèse que les condos se sont partiellement effondrés en raison de l’affaissement lent du sol sous le bâtiment.

Jusqu’à présent, la bataille a été difficile à la recherche de survivants parmi les décombres, la fumée d’un incendie brûlant sous la structure. Les pompiers et autres membres du personnel de recherche et de sauvetage ont travaillé sans relâche pour trouver des survivants.

Le 25 juin, le président Biden a déclaré l’état d’urgence sur le site et a demandé à la FEMA de coordonner les efforts de secours en cas de catastrophe.

Les responsables des urgences demandent aux gens d’appeler le 305-614-1819 s’ils ont des proches portés disparus et toujours portés disparus.

Ceci est une histoire en développement.

