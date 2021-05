Une mauvaise nutrition change la façon dont le corps combat une infection, pourrait protéger les gens contre le COVID-19 sévère

Cependant, cela ne signifie pas que nous ignorons le fait que la malnutrition tue des millions de personnes et que nous ne travaillons pas à réduire l’insécurité alimentaire dans le monde.

La carence en leptine causée par la malnutrition ne protège pas une personne contre une infection à coronavirus, mais elle pourrait contrebalancer les dommages causés par l’inflammation excessive qui se produit avec la maladie COVID-19. Crédit d’image: AP Illustration / Peter Hamlin

De retour au départ du COVID-19 pandémie, le nombre de cas sur le continent était encore modeste. Mais les prédictions et les projections suggéraient que la maladie allait traverser l’Afrique.

En avril 2020, la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique a sonnette d’alarme:

Partout entre 300000 et 3,3 millions d’Africains pourraient perdre la vie en conséquence directe du COVID-19 , en fonction des mesures d’intervention prises pour arrêter la propagation.

Le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique prévoir que jusqu’à 190000 personnes pourraient mourir au cours de la première année de la pandémie si COVID-19 en Afrique n’était pas contrôlée.

Douze mois plus tard, ces terribles prévisions ne se sont en grande partie pas réalisées. À la fin de Avril 2021 le COVID-19 total les cas en Afrique étaient de 4 431 639, avec quelque 117 934 décès signalés. L’Afrique du Sud représente à elle seule environ un tiers du nombre de cas, mais près de 50 pour cent des décès. En effet, 117 943 décès sont tragiques. Mais le nombre n’est pas aussi élevé que prévu par certains.

Beaucoup théories possibles pour cette flambée relativement modeste sont lancées. Une théorie indique que l’Afrique est atypique population jeune – les jeunes sont moins à risque de COVID-19 sévère et l’hospitalisation. Une autre théorie est que les populations africaines pourraient avoir un génétiquement lié résistance au coronavirus . Certains pensent que l’utilisation généralisée des traitements pharmaceutiques et des vaccins infantiles tels que les antipaludiques et les Bacille Calmette-Guérin le vaccin infantile pourrait jouer un rôle, et d’autres soulignent la plus faible densité de population du continent.

Dans notre récent papier nous explorons les liens possibles entre l’infection SRAS-CoV-2, COVID-19 maladie et nutrition. La malnutrition sévère est la plus répandue cause de l’immunodéficience dans le monde en développement.

Nous nous sommes concentrés sur la malnutrition qui conduit à des niveaux de leptine déficients, comme on le voit dans la malnutrition protéino-énergétique, une carence en protéines alimentaires malgré un apport calorique suffisant. La malnutrition protéino-énergétique est un problème mondial, et alors que la condition a diminué en Asie, les pays africains ont signalé un augmentation continue. La leptine est un hormone qui est fabriqué dans les cellules graisseuses du corps et joue de multiples rôles dans le système immunitaire.

Une carence en leptine causée par la malnutrition ne protège certainement pas une personne contre l’infection par le coronavirus causant COVID-19 . Mais, sur la base des travaux d’autres chercheurs en médecine moléculaire et en immunologie, nous suggérons qu’il pourrait contrecarrer les dommages causés par l’inflammation excessive qui se produit avec le COVID-19 maladie. Bien entendu, ce ne serait pas une raison pour relâcher les efforts de lutte contre toute forme de malnutrition.

La leptine augmente la réponse du corps aux cytokines inflammatoires – des protéines qui régulent l’inflammation. Les patients en surpoids positifs au COVID-19 ont tendance à avoir des taux de leptine plus élevés. Et des niveaux élevés de leptine sont associés à un COVID-19 sévère. Par conséquent, l’impact de la leptine sur le système immunitaire et ses corrélation avec COVID-19 progression et la gravité pourrait également en faire un biomarqueur précieux pour prédire les résultats des patients.

Nutrition, leptine et système immunitaire

Malnutrition comprend dénutrition (émaciation, retard de croissance, insuffisance pondérale), vitamines ou minéraux inadéquats, surpoids et obésité. Nous savons que malnutrition a été liée à des changements dans le système immunitaire – c’est particulièrement le cas avec la malnutrition protéino-énergétique.

Le système immunitaire des personnes ayant un apport nutritionnel équilibré répond à l’infection en libérant des cytokines. Ce sont des molécules de signalisation qui ordonnent au système immunitaire d’attaquer les microbes envahisseurs. Le plus souvent, l’attaque prend la forme de inflammation. Une fois que les microbes envahisseurs sont éliminés du corps, l’inflammation disparaît et le corps revient à la normale. Cet équilibre soigneux d’activation et de désactivation de la réponse inflammatoire est crucial pour le fonctionnement normal du corps.

Comme nous l’avons appris au cours de la dernière année, dans de nombreux COVID-19 sévères cas, le système immunitaire produit une poussée de cytokines, connue sous le nom de tempête de cytokines. Cela provoque une réponse hyper-inflammatoire prolongée qui fait plus de mal que de bien lorsqu’elle attaque les organes du corps.

Chez les personnes avec faibles niveaux de leptine, comme ceux qui souffrent de malnutrition protéino-énergétique, le système immunitaire produit plus de cytokines anti-inflammatoires et moins de cytokines inflammatoires.

Ce déplacement de la réponse immunitaire en faveur d’un profil anti-inflammatoire permettrait, en théorie, de contrebalancer les conséquences désastreuses de la réponse hyper-inflammatoire souvent observée dans les COVID-19 sévères. cas, où les organes du patient peuvent être endommagés.

Mais il est également possible que cette réponse anti-inflammatoire masque les symptômes des personnes sous-alimentées infectées par le COVID-19 . Ils peuvent sembler avoir un rhume ou une grippe léger à modéré plutôt que le COVID-19 . Cela signifie que le vrai nombre de COVID-19 les infections pourraient être sous-estimées et pourraient contribuer à la transmission de la maladie parce que les gens ne savent pas qu’ils sont infectés.

Regarder vers l’avant

Les verrouillages internationaux ont mis en évidence les problèmes liés à l’insécurité alimentaire. Cela comprend la consommation de la bonne quantité des bons nutriments.

Ici, nous théorisons que des niveaux de leptine déficients causés par la malnutrition pourraient protéger contre le COVID-19 sévère et COVID-19 mort liée. Cela pourrait être une autre raison pour laquelle nous voyons un COVID-19 plus bas que prévu décès en Afrique.

Mais même si cela est vrai, nous ne devons pas ignorer le fait que la malnutrition tue des millions de personnes et nous ne devons pas freiner les efforts visant à éliminer l’insécurité alimentaire à l’échelle mondiale.

Burtram C Fielding, professeur et directeur: Développement de la recherche, Université du Cap-Occidental et Dewald Schoeman, doctorant, Biologie moléculaire et virologie, Université du Cap-Occidental

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂