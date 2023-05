Une maman regrette d’avoir dit à sa fille de « sourire plus » pour son récital à l’école

Après qu’une mère ait dit à sa fille d’avoir l’air plus enthousiaste pendant sa pièce de théâtre à l’école, la réaction de sa fille l’a fait repenser à ne jamais dire quoi que ce soit en premier lieu.

Dans une vidéo, l’utilisatrice de TikTok, Annie, mère de quatre enfants, a expliqué qu’elle avait fait un « échec parental » majeur après avoir dit à sa fille, Evie, que pour son récital à l’école, elle devrait essayer de paraître plus attrayante pour le public pendant qu’elle se produisait.

Evie a suivi le conseil de sa mère, mais non sans y ajouter une pointe de mesquinerie.

Elle a dit à sa fille de « sourire plus » lors de son récital à l’école.

Dans la vidéo d’Annie, elle avait regardé Evie répéter pour l’interprétation de l’école de « La Belle et la Bête : Tell All », une pièce musicale de 30 minutes de l’école. Pendant la répétition, Evie a joué avec un visage un peu impassible et n’a pas l’air trop heureux d’être là.

Une fois les répétitions terminées, Annie a expliqué qu’elle « avait malheureusement dit la seule chose qu’aucune femme ne veut * jamais * entendre » et a dit à sa fille qu’elle devait sourire davantage pendant la représentation en direct de la pièce. Sur les conseils de sa mère, Evie a décidé d’écouter, mais non sans y apporter sa touche personnelle.

« Elle a suivi mes conseils exactement comme vous vous y attendiez », a écrit Annie en superposition de texte tout en enregistrant la performance de sa fille. Pendant tout ce temps, Evie avait souri, mais c’était clairement un sourire forcé. Pendant toute la performance, Evie avait un sourire à la Joker sur son visage.

Non seulement cela, mais Evie a également commencé à regarder sa mère avec le sourire effrayant, mais hilarant, juste pour lui prouver qu’elle avait effectivement suivi le conseil, mais pas de la manière dont sa mère l’avait voulu dire.

« Je suis presque sûre que les autres parents sont énervés en ce moment, » supposa Annie. Plutôt que de se mettre en colère, cependant, Annie a pris la mesquinerie de sa fille dans la foulée et a même trouvé tout l’incident drôle également. « Je ne peux même pas être en colère contre mon enfant, car je n’ai jamais autant ri de ma vie. »

Dire aux filles de « sourire davantage » ne fait que renforcer les stéréotypes de genre.

Bien que les premiers conseils d’Annie aient été un peu gênants, elle a reconnu que ce n’était pas sa meilleure idée de dire à sa fille qu’elle avait besoin de sourire. En fait, dire à quelqu’un, en particulier aux filles ou aux femmes, de sourire peut être problématique et devrait généralement être évité.

Dire aux filles ou aux femmes de sourire découle souvent des attentes de la société selon lesquelles elles doivent paraître agréables, accessibles ou visuellement attrayantes. Cela renforce les stéréotypes de genre et peut contribuer à la pression de faire passer leur apparence avant leur confort ou leur bien-être.

En demandant aux filles de sourire, cela crée un lien avec l’attente selon laquelle les femmes doivent être accessibles, amicales et accommodantes. Cela implique que leur rôle est de mettre les autres à l’aise et de répondre à leurs besoins.

Cela peut finalement créer une pression sur les filles et les femmes pour qu’elles paraissent constamment agréables, même si elles ne sont pas d’humeur ou font face à des défis personnels. Dans la section des commentaires, les gens ont soutenu la réponse humoristique d’Evie à la demande de sa mère.

« Je l’aime. J’espère que c’est le ‘sourire’ qu’elle donne à tous les hommes de sa vie qui lui disent qu’elle devrait ‘sourire plus' », a écrit un utilisateur de TikTok, tandis qu’un autre a ajouté : « Problème d’élever des enfants pour qu’ils soient indépendants et forts est-ce qu’ils sont indépendants et forts. Aimez-la !!!! »

Une troisième utilisatrice a répondu : « En tant que féministe, elle a compris la mission. »

