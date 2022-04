Une maman parle du suicide de son fils sur Twitter

Tout le monde réagit différemment à la perte d’un être cher, peu importe les circonstances.

La plupart des gens deviennent tristes ou même déprimés, en colère que le monde ait pris quelqu’un qu’ils aiment. Ils font de leur mieux pour montrer un visage courageux à ceux qui les entourent, ou parfois même rient pour essayer de conserver et de chérir ces bons souvenirs et de célébrer leur vie.

Une mère, cependant, a partagé le décès de son fils sur Twitter et a suscité de nombreux débats.

Nana The Big Bird Lady (@BigBirdFamily sur Twitter) a publié un tweet à 8 h 29 le 3 avril 2022 à propos du décès de son fils qui a poussé beaucoup de gens à s’en prendre à elle.

« Mon fils vient de se faire exploser la tête, la police et l’ambulance sont là. Je suis engourdi », a lu le tweet.

Toute réaction initiale ne me surprendrait pas, surtout si vous pensiez que c’était beaucoup trop brutal, insensible, grossier, irrespectueux ou autre.

Cependant, une fois que vous avez dépassé ce choc initial du tweet, vous devez mettre en perspective ce dont on parle ici et ne pas regarder la valeur nominale que les gens pourraient avoir.

Les utilisateurs de Twitter ont critiqué la mère en deuil pour ses commentaires sur le suicide de son fils.

« Et Twitter est la première chose à laquelle vous avez pensé ? Pourquoi les gens sont-ils comme ça ? lisez une réponse critique, « C’est une bonne chose que vous l’ayez partagée sur Twitter », lisez une autre.

Mais ce que ces gens ne réalisent pas, c’est que ce sont eux qui sont extrêmement insensibles.

Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que son accouchement à froid indique exactement l’endroit où elle se trouve, même en prenant soin de mentionner qu’elle est « engourdie ».

Lorsque la tragédie frappe, le choc initial touchera tout le monde. Pour certains, cela se transforme en déni, tristesse, colère et chagrin, mais pour certains, cela fait tellement mal que le choc ne s’en va pas.

Parfois, cela vous laisse « engourdi ».

Keya Murthy, coach de vie spirituelle, nous dit que, pour certains, utiliser les médias sociaux comme exutoire est le seul moyen de gérer des émotions compliquées.

« Parfois, les réseaux sociaux sont le seul endroit où une personne peut partager ses histoires. De plus, les réseaux sociaux sont un endroit que la famille et les amis (anciens et nouveaux) utilisent pour rester en contact les uns avec les autres », dit-elle.

« Lorsque vous êtes en deuil, vous avez besoin de quelqu’un pour vous entendre, et aujourd’hui, les médias sociaux vous offrent un moyen de faire savoir à votre monde ce qui se passe avec vous. »

Heureusement, Nana a l’amour et le soutien de tout le monde sur Twitter, recevant plus de 17 000 likes et près d’un millier de retweets, les gens affluent pour partager leurs pensées et leurs sympathies.

« Je suis tellement, tellement désolé pour votre perte », a écrit Taylor Lorenz, chroniqueur du Washington Post. « Les gens sur ce site Web sont vicieux et cruels, sachez simplement que nous sommes tellement plus nombreux à envoyer de l’amour et de la guérison à votre famille. Je ne peux pas imaginer votre douleur.

Le Dr Brian Walker, membre du Parlement de l’Australie-Occidentale, a répondu : « Je ressens votre douleur. Mon fils a mis fin à ses jours il y a un mois. Mes sincères condoléances. La douleur que vous ressentez est un signe d’amour, arrosé de larmes.

Nana a abordé certains des commentaires négatifs, malgré tous les commentaires positifs qu’elle recevait, où elle s’est excusée pour la façon dont son tweet original sonnait.

« Désolé d’être insensible, je criais dans le vide », a-t-elle écrit. « Mon fils était une personne merveilleuse et je lutte avec cette perte. Ne jugez pas une mère qui souffre davantage [than] vous pourriez imaginer.

Malgré tous ses efforts, il y avait encore quelques privilégiés qui n’avaient rien de gentil à dire, mais un grand nombre rassurant a continué à lui montrer de l’empathie et lui a offert des mots gentils.

Comme l’explique Murthy, « Certaines personnes aiment parler de leurs affaires tout de suite pour initier le traitement de leurs émotions. D’autres veulent traiter d’abord avant de parler. Les deux ont raison à leur manière. »

« Ne t’excuse pas. Vous venez de subir une perte inimaginable », a répondu quelqu’un. « Vous êtes encore sous le choc. Mes plus sincères condoléances à vous et à votre mari pour la perte de votre fils bien-aimé.

Personne d’autre n’est autorisé à vous dire comment vous devriez et ne devriez pas pleurer. Pour certaines personnes, rechercher le soutien d’inconnus sur Internet n’est qu’un moyen de le faire.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivre lui sur Twitter.