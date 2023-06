Une maman demande à mettre fin à la loi de Floride sur le « free kill » après le décès de sa fille de 25 ans à l’hôpital

Une mère demande désespérément la fin de la loi « barbare » « Free Kill » en Floride après la mort tragique de sa fille dans l’un des hôpitaux de l’État.

Le 18 mars 2023, l’hôtesse de l’air de 25 ans, Taylor Jenkins, était assise à un feu rouge à Orlando, en Floride, lorsqu’elle s’est retrouvée à l’arrière. Les premiers intervenants l’ont emmenée à l’hôpital dans les 30 minutes suivant l’accident. Mais au cours des jours suivants, une série d’erreurs présumées du personnel médical a entraîné sa mort.

Maintenant, sa mère, Cindy, apprend l’apparente faute professionnelle médicale qui s’est produite dans les derniers jours de sa fille pour laquelle elle n’a « aucun recours d’un point de vue juridique » en raison d’une loi en vigueur en Floride depuis plus de 30 ans.

Cindy Jenkins demande la fin de la loi « Free Kill » de Floride après la mort tragique de sa fille.

La Wrongful Death Act de Floride, ou loi « Free Kill » (Fla. Stat. 768.21), délègue deux groupes d’individus considérés comme « Free Kill » pour lesquels les familles ne peuvent pas « contester ce qui se passe dans les hôpitaux de Floride ». Le premier est un adulte de 25 ans ou plus sans conjoint ni enfants. Le second est un adulte qui n’a pas de conjoint et qui a des enfants de 25 ans ou plus.

Jenkins, qui a eu 25 ans quelques mois seulement avant sa mort, fait partie du premier groupe. Sa mère a lancé une pétition pour changer ce qu’elle appelle une « loi barbare ».

Lorsque Jenkins est arrivée à l’hôpital après l’accident, elle a été « diagnostiquée avec une lésion cérébrale traumatique et admise aux soins intensifs », écrit Cindy dans sa pétition. En plus de cela, elle avait une artère pelvienne déchirée, bien qu’elle n’ait été diagnostiquée que 12 heures plus tard. Elle a subi une hémorragie interne majeure qui l’a amenée à être en état de choc et une partie de son cœur s’est effondrée. Cindy note que plusieurs commandes médicales ont été passées mais non exécutées, et bon nombre de celles qui ont été exécutées ont eu lieu plus de sept heures après les faits.

Une procédure qui n’a jamais été effectuée aurait pu identifier l’hémorragie interne beaucoup plus tôt, ce qui pourrait changer le résultat de Jenkins. Lorsque les médecins ont finalement fait l’observation, ils ont commencé à lui réinjecter du sang. « Elle a reçu 11 unités de sang en quelques heures. Pour mettre cela en perspective, le corps moyen d’une femme adulte contient un total d’environ 10 unités de sang », a écrit Cindy.

Cependant, les professionnels de la santé n’ont pas dit à sa famille que la transfusion sanguine avait même eu lieu. Ils n’ont pas non plus dit qu’elle n’avait aucun signe de fonctionnement du tronc cérébral, ce qui signifie qu’elle n’avait aucun potentiel pour reprendre conscience. Au lieu de cela, ils leur ont dit que « son tronc cérébral faisait une hernie dans sa colonne vertébrale, coupant ainsi l’oxygène à son cerveau ». Cependant, son dossier médical et ses tomodensitogrammes ont finalement révélé que ce n’était pas le cas.

Le soir du premier jour, Cindy a demandé les dossiers médicaux de sa fille, dans l’espoir d’obtenir un deuxième avis et de transférer ensuite Taylor dans «le meilleur hôpital de traumatologie du centre de la Floride». Les professionnels de la santé ont rejeté sa demande, malgré trois lois de Floride déclarant le droit d’obtenir des dossiers médicaux, un deuxième avis et de transférer un patient d’un hôpital public à un autre.

Enfin, sans le consentement de personne, ils ont effectué des tests de mort cérébrale et ont déclaré Taylor mort le 22 mars à 17h35.

Cindy a partagé l’importance de révoquer la loi « Free Kill ».

En raison de cette loi, Cindy n’est pas en mesure d’engager un avocat pour examiner adéquatement les dossiers médicaux de sa fille.

« Si cette loi était abrogée, TOUTES les familles auraient la possibilité de bénéficier des services qualifiés de professionnels qualifiés qui comprennent les dossiers médicaux. Ces professionnels pourraient répondre à leurs questions et, si nécessaire, le système judiciaire pourrait être utilisé pour contester ce qui se passe dans les hôpitaux de Floride. Cela fournirait une couche supplémentaire de responsabilité et, espérons-le, augmenterait la norme de soins. elle a écrit.

Cette loi a déjà été contestée, avec ABC News rapportant en 2022 que le sénateur de Floride Spencer Roach a présenté un projet de loi en 2021 visant à « supprimer cette exclusion des cas de décès injustifiés pour faute professionnelle médicale et rétablirait la valeur de la vie humaine ». ABC News a déclaré que la loi avait été initialement mise en place en 1990 après que les médecins et les hôpitaux avaient fait pression pour qu’elle réduise le coût des primes pour faute professionnelle.

Malheureusement, WUFT News à Gainesville, en Floride, a rapporté que « le Sénat de Floride a effectivement abandonné les efforts bipartites » pour modifier cette loi.

Les organes de Taylor Jenkins ont sauvé la vie de plusieurs personnes.

Malgré les échecs potentiels des professionnels de la santé, Jenkins a fait don de la vie à cinq personnes. Sur Facebook, Cindy a partagé le dernier immense acte de gentillesse de sa fille.

« Les organes de Taylor sont en route vers 5 receveurs qu’elle n’a jamais rencontrés personnellement mais dont la vie et la vie de sa famille seront à jamais affectées par son amour, sa générosité et ses dons », a-t-elle écrit.

Ses proches ont eu l’occasion de voir qui a reçu ses organes. Un homme arborait un t-shirt « I’m Living Proof » pour commémorer l’acte désintéressé de Taylor.

Un GoFundMe a été mis en place pour les proches alors qu’ils sont aux prises avec la tragédie.

