Une maman de Floride, qui a accueilli plus de 300 enfants et en a adopté 7, décède à 66 ans

Susan Braley, mère de plus de 300 enfants placés en Floride, est décédée du COVID-19 à 66 ans.

Braley et son mari, Dennis Braley, ont tous deux été testés positifs au COVID-19 il y a deux semaines. Le résident de Davenport, en Floride, a succombé à la maladie il y a plus d’une semaine le 20 janvier, tandis que Dennis est toujours hospitalisé. Au cours des 20 dernières années, le couple, originaire de Bangor, dans le Maine, est devenu parent d’accueil pour un total de 309 enfants, puis parents adoptifs pour sept d’entre eux.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Obtenez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, toute la journée.

Susan Braley et son mari, Dennis Braley. Carianne Braley

Carianne Braley, la fille biologique du couple, a déclaré à AUJOURD’HUI aux parents que sa mère avait commencé à accueillir des enfants à 46 ans, l’âge qu’elle a elle-même aujourd’hui. Elle a déclaré que sa mère avait été transférée en famille d’accueil lorsqu’elle a vu le frère biologique de Carianne, Craig, et son épouse se battre pour tomber enceinte et qu’elle a toujours essayé de garder ses frères et sœurs ensemble chaque fois que possible.

« Ma mère a dit: ‘Nous avons une maison et nous avons de l’amour à offrir, alors pourquoi pas? » Carianne a déclaré dans une interview téléphonique.

Les enfants que les Braley ont adoptés, y compris Jasmine, Cassidy, Alondra et Christina dans la rangée du haut. Dans la rangée du bas se trouvent Ryan, Layla, Angel et Dylan, un enfant qu’ils ont accueilli, au milieu avec des lunettes. Susan Braley

Peu importait qu’un enfant reste deux jours, deux semaines, deux mois ou deux ans – ils étaient tous bien traités et recevaient l’amour et le soutien qui leur manquaient.

«Vous rentriez dans la maison et c’était toujours impeccable», se souvient Carianne. Sa mère était la chef de la famille et son expérience en tant que directrice régionale dans les entreprises américaines signifiait qu’elle était habile à fournir aux enfants une structure et un foyer organisé. « C’est pourquoi ces enfants ont prospéré, grâce à sa structure. Elle a donné cette cohérence », a déclaré Carianne.

Susan Braley tient son arrière-petite-fille, Arlene. Carianne Braley

Susan était connue pour emmener des enfants ayant des problèmes de comportement et leur apporter le soutien dont ils avaient besoin pour changer leur vie. Elle a accueilli une jeune fille autiste qui venait de conditions déplorables et ne pouvait pas parler. «Ma mère a travaillé avec Layla en tête-à-tête, lui donnant du renfort», a expliqué Carianne. «En l’espace de six mois, elle était condamnée à des peines complètes. Layla a maintenant 7 ans et Carianne dit qu’elle est en plein essor.

Un autre des enfants que Susan a accueillis a fini par être adopté par le directeur de l’école qu’elle fréquentait.

Grâce au travail de Susan, elle a pu offrir un bon foyer aux enfants qu’elle accueillait, décorant toujours leurs chambres et leur offrant des choses qu’elles n’avaient jamais expérimentées auparavant, d’une nouvelle couette et décorations de chambre à des voyages à Disney World et Sea World.

«Ils étaient financièrement stables», a déclaré Carianne à propos de ses parents. « Ils ne l’ont pas fait pour de l’argent, ils l’ont fait par amour. »

Susan Braley avec sa fille, Carianne Braley, et arrière petite-fille, Arlene. Susan Braley

Susan et Dennis étaient disposés à adopter des enfants dont les parents étaient décédés ou avaient rencontré des situations difficiles. Même à 64 ans, Susan n’a pas hésité à adopter un autre enfant qui avait besoin d’un foyer. «Elle m’a dit:« Ce n’est pas comme si nous voulions redevenir parents, c’est que nous avons un foyer et une stabilité »», se souvient Carianne.

Connaître la nature généreuse de sa mère a rendu encore plus difficile pour Carianne de faire face à sa mort subite. Elle, son frère et tous les enfants ont eu la chance de dire au revoir à Susan lorsqu’ils ont appris que sa santé déclinait rapidement, mais comme tant d’autres patients atteints de COVID-19, Susan n’était avec le personnel de l’hôpital que dans ses derniers instants.

«Elle a dit:« Assurez-vous d’entrer à l’église et de prendre soin de ces enfants »», a déclaré Carianne à propos de leur dernière conversation. Susan a également dit au fils adulte de Carianne, Thomas, de faire la même chose.

Carianne et Thomas font maintenant de leur mieux pour soutenir Dennis alors qu’il lutte contre le COVID-19 et pour garder tous les enfants adoptés, qu’elle considère que ses «frères et sœurs sabrent les enfants» dans leur maison.

« Le plus gros souci est de s’assurer que tout est maintenu », a-t-elle déclaré. Un de ses amis a lancé une campagne GoFundMe pour aider.

« Elle n’était pas cette grand-mère », a déclaré Carianne à propos de sa mère. « Elle a été formidable de leur apprendre à devenir des adultes – comment cuisiner, comment nettoyer, comment parler aux gens. »

Chaque fois que Carianne demandait à sa mère si elle en prenait trop, elle avait toujours la même réponse.

« Elle a dit: ‘Nous serons très bien.' »