Une maman amène son bébé à un mariage sans enfant, provoquant un drame

Une mère est au centre d’un débat moral suite à une dispute au mariage de son cousin.

La femme a posté son histoire sur le tristement célèbre subreddit r/AmItheA–hole (AITA) à la recherche de conseils.

L’AITA est l’endroit idéal pour partager ses conflits avec des étrangers sur Internet et leur faire décider s’ils avaient raison ou non.

Les deux classements les plus courants sont « Vous êtes le trou A » (YTA) pour ceux qui ont tort et « Pas le trou A » (NTA) pour ceux qui ont raison.

La femme a amené son bébé à un mariage sans enfant.

En raison de l’espace limité sur le lieu du mariage, les mariés ont organisé leur cérémonie sans enfants, à l’exception des neveux et nièces de la mariée.

La mère se sentait mal à l’aise de laisser son fils de 10 mois avec une baby-sitter, bien que ses autres cousins ​​les aient embauchés pour s’occuper de leurs propres enfants, alors elle a quand même décidé de l’emmener au mariage. Cependant, elle n’a pas fait beaucoup d’efforts pour informer son cousin de sa décision.

« J’ai écrit sur le RSVP que je l’amenais mais il serait assis sur mes genoux et je lui apporterais ma propre nourriture », a-t-elle écrit. « Mon cousin n’a rien dit alors j’ai supposé qu’il était d’accord avec ça. »

Le bébé a pleuré pendant la cérémonie, comme le font les bébés, et a dû être sorti de la pièce peu de temps après.

Sa tante l’a confrontée au problème après le mariage et l’a qualifiée d’impolie pour avoir ignoré la demande du couple.

Elle a essayé d’expliquer qu’elle les avait informés à l’avance via le RSVP, mais sa tante a affirmé que la mariée et le marié n’étaient pas d’accord avec elle mais ne voulaient pas commencer de drame. Sa tante a également critiqué sa réticence à laisser le bébé aux soins d’une baby-sitter.

« Le bébé de mon autre cousin avait 7 mois à l’époque et ma tante a dit qu’il n’avait aucun problème à laisser son bébé avec la baby-sitter » certifiée « et j’aurais dû faire de même », a-t-elle écrit.

« Et certains de mes cousins ​​étaient contrariés parce qu’ils pensaient que le marié m’avait accordé un traitement spécial en me laissant amener mon bébé et en leur faisant confier leurs enfants à une baby-sitter. Je ne voulais pas commencer un drame.

Les lecteurs ont décidé qu’elle avait tort.

L’écrasante majorité des commentateurs ont voté YTA après avoir lu son histoire. Les juges Internet ont déterminé qu’elle avait agi de manière égoïste en ignorant la demande sans enfant.

« Votre bébé a littéralement fait ce que la mariée ou le marié voulait éviter – perturber la cérémonie », a écrit un électeur de YTA.

« Vous avez eu tout le temps de trouver une baby-sitter ou un autre membre de la famille pour surveiller votre enfant pendant que vous alliez au mariage, mais vous avez décidé que vous étiez juste au-dessus des règles. »

« Vous avez été incroyablement impoli », a écrit un autre électeur de YTA. « La raison pour laquelle beaucoup de gens veulent des mariages sans enfants, c’est pour que leurs vœux ne soient pas interrompus ou ruinés par des enfants qui crient. Le vôtre a fait exactement cela.

« Le monde ne tourne pas autour de vous et de vos choix. Vous ne pouvez pas écrire « J’amène mon enfant » sur une invitation sans enfant.

Jonathan Alfano est un écrivain qui se concentre sur les sujets d’actualité et de divertissement. Suivez-le sur Twitter pour suivre son contenu.