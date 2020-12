Une maladie mystérieuse rend plus de 300 malades en Inde

Une mystérieuse maladie a rendu malades des centaines de personnes dans une ville du sud-est de l’Inde, selon des informations.

Au cours du week-end, plus de 300 personnes de la ville d’Eluru, située dans l’État d’Andhra Pradesh, ont été hospitalisées avec épilepsie – des symptômes similaires, notamment des convulsions et une perte de conscience, ainsi que des nausées et des vomissements selon CNN . Un patient présentant ces symptômes est décédé d’un arrêt cardiaque, mais les responsables ont déclaré que la mort ne semblait pas liée à la maladie mystérieuse.

Bien que l’infection à coronavirus soit répandue dans la région, tous ces patients ont été testés négatifs pour le COVID-19, selon CNN. En outre, les tests sanguins effectués jusqu’à présent n’ont pas trouvé de preuves d’autres infections virales, telles que la dengue ou chikungunya , A rapporté CNN.

Lundi, environ 180 patients étaient assez bien pour être libérés de l’hôpital.

Les fonctionnaires examinaient un certain nombre de cultripts possibles pour la maladie. Au départ, les autorités soupçonnaient une contamination de l’eau, car tous les patients avaient une source d’eau commune, a rapporté CNN. Cependant, le ministre de la Santé de l’État d’Andhra Pradesh, Alla Kali Krishna Srinivas, a déclaré que les tests avaient exclu la contamination de l’eau ainsi que la pollution de l’air comme cause de la maladie mystérieuse CBS News a rapporté . Les fonctionnaires effectuaient toujours des tests sanguins pour des agents pathogènes tels que E. Coli. (Infections avec E. coli peut provoquer des nausées et des vomissements, mais pas généralement des convulsions.)

Les autorités d’un certain nombre d’instituts de santé indiens de premier plan, y compris le All India Institute of Medical Sciences à New Delhi, se rendent à Eluru pour aider à enquêter sur ces cas, selon CBS News.

